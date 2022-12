Fundacja Komputronik włącza się w walkę z hejtem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fundacja Komputronik została partnerem ogólnopolskiej kampanii „Nie hejtuję-motywuję”. Celem działań jest promowanie postaw wzajemnego szacunku, uświadamiania czym jest hejt i jakie niesie za sobą zagrożenie. Hejt to zjawisko społeczne o charakterze poniżającym inne osoby. Przejawia się agresywnymi i obraźliwymi komentarzami zwłaszcza w sieci. Obecnie to jedno z największych zagrożeń z jakim borykają się młodzi ludzie. Kampania „Nie hejtuję-motywuję” w przystępny sposób wyjaśnia czym jest zjawisko hejtu, jakie niesie konsekwencje i pokazuje jak z nim walczyć.







W ramach prowadzonych działań organizatorzy akcji przygotowali cykl warsztatów w szkołach na terenie całej Polski w czasie których psycholodzy, pedagodzy i eksperci tłumaczą młodym ludziom czym jest hejt i jakie niesie za sobą zagrożenia. Ambasadorami akcji zostali m.in. Katarzyna Miller, Beata Sadowska, Anna Korcz, Weronika i Teresa Rosati, Katarzyna Pakosińska, Daria Widawska, Monika Richardson, Krystian Wieczorek i muzycy z zespołu Blue Café.



Do akcji włączyła się też Fundacja Komputronik, której statusowym zadaniem jest ułatwianie dostępu do innowacyjnych narzędzi wspierających nowoczesną edukację i motywujących do osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego. Fundacja regularnie wybiera beneficjentów, którym przekazuje niezbędną pomoc, a także sama podejmuje działania edukacyjne. Takimi akcjami były m.in. szkolenia „Senior Online” oraz spotkanie dla młodzieży z Sylwią Lipką – jedną z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia, która opowiadała o tym jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w sieci.













Źródło: Info Prasowe / Komputronik