Głośnik Hama Twin 3.0 rozkręci każdą imprezę...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka HAMA wraca z najnowszą odsłoną swojego nietypowego głośnika mobilnego, który jednym ruchem ręki można zamienić na dwie w pełni niezależne od siebie bliźniacze konstrukcje stereo. Model Twin 3.0 oferuje łącznie 30 W mocy i wodoszczelność klasy IP67, a jest w stanie grać nieprzerwanie przez 10 godz. Nie zabrakło zestawu głośnomówiącego i funkcyjnych lampek LED. To już trzecie wcielenie tego modelu głośnika, który stanowi dosyć unikatową propozycję w szalenie rozbudowanym segmencie bezprzewodowego sprzętu grającego. Niemiecki producent postanowił wyjść naprzeciw potrzebom wszystkich melomanów, którzy uwielbiają zabawę przy jednym mocnym źródle dźwięku, ale nęci ich też odsłuchiwanie ulubionych melodii w trybie stereofonicznym. W tym przypadku jesteśmy uwolnieni od dylematu, bo otrzymujemy zestaw dwa w jednym!







Podwójne uderzenie dźwięku

Ze względu na sporą muzyczną wydajność, Hama Twin 3.0 nie jest kieszonkową konstrukcją, ale daleko mu też do niewygodnej w przenoszeniu elektronicznej kolubryny. Ma 21 cm wysokości, 8.4 cm szerokości i tyle samo głębokości, zaś jego waga wynosi 865 g. Bez problemu można go chwycić w jedną dłoń. Obudowa ma okrągły kształt, a pokryta jest niezwykle elastyczną, silikonową zdejmowaną zakładką w formie rękawa do zawieszenia np. na wieszaku albo gałęzi. Na spodzie obu połówek obudowy znajdziemy antypoślizgowe, gumowe nóżki. Sam głośnik i pokrowiec są utrzymane w białym kolorze. Z boku korpusu znajdziemy wystające przyciski do sterowania podstawowymi funkcjami sprzętu - głośność, odtwarzanie/pauza, a także następy/poprzedni utwór. Nie mogło tu oczywiście zabraknąć wbudowanego mikrofonu do prowadzenia rozmów telefonicznych. Twin 3.0 paruje się z urządzeniem docelowym, np. smartfonem, tabletem czy laptopem, oczywiście poprzez technologię Bluetooth. A konkretniej jest to wersja 5.0, co przekłada się na 10 m zasięgu.



Czas na gwóźdź programu, czyli technikalia. Prezentowany głośnik mobilny może pochwalić się maksymalną mocą rzędu 30 W, co powinno zupełnie wystarczyć do nagłośnienia domowej lub plenerowej imprezy. Głównym atutem sprzętu jest sposób zaprojektowania. Wystarczy jednym szybkim ruchem ręki przekręcić połówki głośnika, a w dłoniach będziemy trzymać już dwa osobne, niezależne od siebie głośniki – każdy o niebagatelnej mocy 15 W. Rzecz jasna, za sprawą Bluetooth łatwo łączą się one ze sobą i tworzą autorski system stereo. Tak, zgadliście - każda połówka pozostaje zupełnie autonomiczna i dysponuje własnym litowo-jonowym akumulatorem o pojemności 2000 mAh, włącznikiem, przyciskami sterowania, diodą LED informującą o stanie naładowania oraz złączem USB-C do zasilenia energią.



Głośnik ładuje się poprzez dołączony do zestawu kabel tego samego typu, co po złączeniu w całość od zera do stanu pełnej gotowości zajmuje trzy godziny. W formie jednego głośnika ten model potrafi grać nieprzerwanie na jednym ładowaniu baterii o zsumowanej pojemności 4000 mAh przez 10 godzin. Warto zaznaczyć, że po 8 minutach bezczynności Twin 3.0 automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, by zmniejszyć pobór prądu.



Odporny na trudne warunki atmosferyczne

Skoro była mowa o muzycznej imprezie w plenerze, to pył, kurz i woda nie mogą stanowić dla opisywanego urządzenia żadnego przeciwnika. I tak właśnie jest, a wszystko za sprawą wodoszczelności na poziomie IP67. Zapewnia ona wszechstronną ochronę przed kurzem, pryskaniem i strumieniami wody. Tak oto nawet pełne zanurzenie w basenie (maksymalnie na 30 minut i głębokość metra) nie jest w stanie mu zaszkodzić.



Głośnik Hama Twin 3.0 jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 429.90 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Hama