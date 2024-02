Głośniki SVEN PS-710, PS-800 i PS-440 – towarzysze każdej imprezy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka SVEN prezentuje trzy wszechstronne modele głośników bezprzewodowych: PS-710, PS-800 i PS-440. Powstały one z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości dźwięku i niezapomnianych wrażeń na każdej imprezie. Głośnik SVEN PS-710, choć o prostym designie, kryje w sobie potężne możliwości. Ważąc 4,5 kg przy mocy 100W, może być idealnym towarzyszem imprez i innych spotkań ze znajomymi. Jego dynamiczne podświetlenie RGB dodaje nastroju każdemu wydarzeniu, a szeroki zakres częstotliwości od 40 Hz do 22 kHz zapewnia krystalicznie czysty dźwięk. Głośnik łączy się za pomocą Bluetooth oraz NFC i daje również opcję połączenia przewodowego.







Dzięki wbudowanej baterii litowo-jonowej 4400mAh PS-710 gwarantuje długie godziny pracy bez potrzeby podłączenia do zasilania. Głośnik oferuje również możliwość bezprzewodowego połączenia dwóch urządzeń ze sobą dla lepszego efektu stereo i jeszcze lepszych wrażeń podczas słuchania.



SVEN PS-800 – światło i dźwięk w harmonii

PS-800 to prawdziwy gigant wśród mobilnych systemów audio, zapewniając niesamowitą moc wyjściową 100W. Wyposażony w przetworniki, z głośnikiem wysokotonowym o średnicy 38 mm i przetwornikiem basowym o średnicy 145 mm, PS-800 oferuje bogaty zakres dźwiękowy od 40 Hz do 22 kHz. Jego charakterystyczną cechą jest podświetlenie RGB, które przekształca każde otoczenie w tętniący parkiet taneczny. Dzięki temu PS-800 doskonale sprawdzi się podczas domowych imprez oraz spotkań na świeżym powietrzu.



SVEN PS-440 – uniwersalność w doskonałym stylu

Model PS-440 to wszechstronny boombox, który idealnie nadaje się do różnych aktywności na świeżym powietrzu, od kampingu po plażowe imprezy. Oferujący moc 20W głośnik jest prawdziwym centrum multimedialnym z możliwością odtwarzania muzyki z napędów flash USB, kart MicroSD, a także radia FM. Jego przenośna konstrukcja, dwa otwory bass reflex oraz kolorowe oświetlenie sprawiają, że jest on doskonałym wyborem dla każdego miłośnika muzyki.



Wszystkie trzy modele charakteryzują się nowoczesnym designem, łatwością transportu dzięki wygodnym uchwytom oraz wytrzymałą konstrukcją, gwarantując trwałość i niezawodność w każdych warunkach. Niezależnie od tego, czy planujesz imprezę na świeżym powietrzu, karaoke z przyjaciółmi, czy po prostu relaks przy ulubionej muzyce, głośniki SVEN zapewnią niezapomniane wrażenia.



Głośnik SVEN PS-710 można nabyć w cenie 399 PLN, PS-800 już za 569 PLN, a model PS-440 jest dostępny w sklepach za 249 PLN.





















Źródło: Info Prasowe - SVEN