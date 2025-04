Głośniki Sharp – idealni towarzysze na działkę, taras i piknik

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wiosna w pełni, a to oznacza jedno – coraz więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu! Dłuższe dni, cieplejsze wieczory i budząca się do życia natura to idealny czas na relaks poza domem. Niezależnie od tego, czy planujesz majówkowy wypad za miasto, leniwe popołudnie na działce, czy energiczne spotkanie przy grillu, jedna rzecz jest pewna – muzyka potrafi stworzyć odpowiedni nastrój i dodać energii każdej chwili. Z bezprzewodowymi głośnikami Sharp możesz cieszyć się ulubionymi utworami gdziekolwiek jesteś – bez kabli, bez ograniczeń, z maksymalną swobodą! To sprzęt, który łączy w sobie wysoką jakość dźwięku, nowoczesny design oraz funkcje idealnie dopasowane do potrzeb miłośników aktywnego spędzania czasu.







Sharp PS-921 – mobilny głośnik o mocy 65W, który zapewnia potężny dźwięk i głęboki bas dzięki technologii Super Bass Boost. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi może grać nawet do 13 godzin, a wodoodporność (IPX5) sprawia, że niestraszne mu wiosenne kaprysy pogodowe. Jego kompaktowa, ale solidna konstrukcja sprawia, że jest idealnym wyborem zarówno na relaksujące chwile, jak i dynamiczne spotkania w większym gronie. Cena: 549 PLN.



Sharp PS-949 – prawdziwa imprezowa bestia! Wyposażony w moc 66W, podświetlenie LED synchronizujące się z muzyką oraz funkcję TWS, pozwalającą na połączenie dwóch głośników w jeden zestaw stereo. Dzięki temu można stworzyć prawdziwie koncertową atmosferę w dowolnym miejscu – na tarasie, w ogrodzie, a nawet na plaży! To głośnik, który nie tylko brzmi doskonale, ale i świetnie wygląda, nadając każdemu wydarzeniu wyjątkowy klimat. Cena: 899 PLN.



Sharp PS-932 – kompaktowy, ale potężny! Ten przenośny głośnik o mocy 55W to świetny wybór na kameralne spotkania, wieczory przy ognisku czy spontaniczne wypady w plener. Z wodoodpornością IPX5, Bluetooth 5.0 i możliwością odtwarzania muzyki z USB to niezastąpiony gadżet na każdą okazję. Jego minimalistyczny design i wytrzymała konstrukcja sprawiają, że świetnie komponuje się z każdym otoczeniem, a jednocześnie zapewnia doskonałą jakość dźwięku. Cena: 499 PLN.



Każdy z modeli został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie użytkowania – bezprzewodowa łączność, długi czas pracy na baterii i odporność na zachlapania sprawiają, że świetnie sprawdzają się w plenerze. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem spokojnego relaksu, czy energicznych imprez pod chmurką, głośniki Sharp dostarczą Ci dźwięk najwyższej jakości w każdej sytuacji.

































źródło: Info Prasowe - Sharp