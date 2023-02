G-Menu – pełna kontrola nad peryferiami od AGON by AOC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – przedstawia nową odsłonę oprogramowania G-Menu. Pozwala ono zarządzać wszystkimi urządzeniami AGON by AOC – monitorami, myszami, klawiaturami, zestawami słuchawkowymi i podkładką pod mysz. Do wygodnego zarządzania całym zestawem akcesoriów potrzeba intuicyjnego w obsłudze programu, który działa kompleksowo. Takim rozwiązaniem jest G-Menu od AGON by AOC. Pozwala on na sterowanie z jednego miejsca zarówno podświetleniem AOC Light FX, jak i parametrami sprzętu.







Podświetlenie RGB jest w pełni synchronizowalne pomiędzy wszystkimi częściami zestawu. W aplikacji ustawia się jego jasność, kolor, efekt i tempo, które będą zastosowane na pojedynczych akcesoriach lub pełnym zestawie. Spodziewany efekt można najpierw podejrzeć w aplikacji.



W przypadku monitorów wszystkie opcje z menu ekranowego są również dostępne w oprogramowaniu. Pozwala to użytkownikowi wybrać najwygodniejszą formę zmiany ustawień wyświetlacza.



G-Menu w myszach AOC daje kontrolę nad częstotliwością próbkowania i parametrem DPI. W klawiaturach regulacji podlega częstotliwość powtarzania wciśnięcia przycisku oraz jego opóźnienie, a w słuchawkach ustawienia dźwięku, w tym efektu przestrzennego.



Ekosystem AGON by AOC

Jedną z funkcjonalności G-Menu jest przypisywanie dodatkowych funkcji do pojedynczych klawiszy, ale też nagrywanie makr. Potrafią się one przydać nie tylko w grach, ale również w pracy. Co istotne, nagrane makra będą działać nawet w programach i grach, które nie wspierają takiej możliwości natywnie. Użytkownicy mogą zapamiętywać profile dla siebie, ale też dzielić się nimi z innymi. W zakładce Wykryj istnieje możliwość przeglądania profili udostępnionych przez społeczność i zastosowania ich na własnych urządzeniach.



Więcej informacji znajdziecie na stronie https://eu.aoc.com/pl/gaming/gmenu.



















Źródło: Info Prasowe / AOC