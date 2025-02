GAME ZONE powered by Orange już trwa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Trwa jedno z największych gamingowych wydarzeń w Polsce – GAME ZONE powered by Orange! W kilku miastach już rozpoczęły się emocjonujące rozgrywki, a kolejne lokalizacje czekają na graczy i fanów cyfrowej rozrywki. W tym wyjątkowym turnieju gamingowym komfort uczestnikom zapewnia Diablo Chairs, dostarczając profesjonalne fotele i biurka, które towarzyszą zawodnikom podczas rywalizacji na strefie PC. Wydarzenie przyciąga zarówno profesjonalnych graczy, jak i amatorów, którzy mogą spróbować swoich sił w turniejach Counter-Strike 2 oraz EA Sports FC 25. Oprócz rywalizacji na najwyższym poziomie, odwiedzający mogą skorzystać ze specjalnych stref tematycznych, takich jak Retro, VR, Sim Racing, Strefa Programowania oraz Strefa Relaksu.







W strefie PC Diablo Chairs dba o to, by uczestnicy mogli skupić się wyłącznie na grze – wygodne fotele Diablo X-Horn 2.0 i biurka X-Mate 1000 gwarantują komfort nawet podczas najdłuższych rozgrywek. Gamingowe emocje już trwają, a oto lista miejsc, w których można jeszcze dołączyć do zabawy.



Nadchodzące lokalizacje:

1.03 - CH Kasztanowa, Piła

14-15 marca – CH Biała, Białystok

22 marca – CH King Cross, Warszawa

28-29 marca – CH Targówek, Warszawa

Ostatni event - Finał: 11-14 kwietnia – CH Promenada, Warszawa



Podczas wydarzenia uczestnicy nie tylko rywalizują o tytuł mistrzowski, ale również mają okazję przetestować gamingowe fotele na żywo. Dodatkowo, Diablo Chairs jest sponsorem nagród dla najlepszych graczy, którzy zwyciężą w turniejach Counter-Strike 2 i EA Sports FC 25 oraz jednym ze Sponsorów Strefy PC. Nie przegap okazji, by doświadczyć gamingu w najlepszych warunkach! Dołącz do GAME ZONE powered by Orange i przekonaj się, jak wygodna może być rozgrywka z Diablo Chairs.

























źródło: Info Prasowe - Game Zone