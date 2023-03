GDC 2023 - Razer przedstawia zestaw Haptics SDK i kierunkową haptykę

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer podczas konferencji Game Developers Conference (GDC) 2023 w San Francisco poinformowała o debiucie uniwersalnego oprogramowania Interhaptics HD Haptic SDK i kierunkowych rozwiązań haptycznych. Bezpłatny zestaw SDK koncentruje się na zapewnieniu jeszcze bardziej wciągających wrażeń z gry, ożywiając efekty dźwiękowe i wizualne dzięki haptycznemu sprzężeniu zwrotnemu HD, które można teraz całkowicie dostosować za pomocą oprogramowania Interhaptics SDK. Dzięki dzisiejszemu ogłoszeniu Interhaptics, wiodącej platformy technologii haptycznych, wsparcie silników takich jak Unity i Unreal Engine zostało poszerzone o urządzenia PlayStation 5, PlayStation 4, Meta Quest 2, kontrolery obsługujące bibliotekę XInput oraz urządzenia z systemem iOS i Android.







Dodatkowo, oprogramowanie menadżera haptyki zostało zaktualizowane o możliwość przeprowadzania testów w aplikacji dla kontrolerów bezprzewodowych DualSense PS5 i wybranych zestawów słuchawkowych Razer HyperSense. Interhaptics pozwala teraz na wdrożenie haptyki HD w ponad 5 miliardach urządzeń z wielu ekosystemów. Deweloperzy mogą zapisać się na listę oczekujących na zestaw deweloperski Razer Kraken V3 HyperSense z programowalną kierunkową haptyką HD na stronie internetowej Interhaptics. Zestaw Interhaptics SDK jest teraz dostępny za darmo na stronie interhaptics.com, a w ciągu kilku najbliższych miesięcy pojawi się również w Unity Asset Store i na Unreal Engine marketplace.



W 2022 roku Razer nabył 100 procent udziałów w firmie Go Touch VR SAS, znanej również jako Interhaptics - wiodącej platformy do tworzenia haptyki dla studiów gamingowych. Misją firmy Interhaptics, założonej w 2017 roku, jest dostarczanie spójnych, realistycznych i wciągających rozwiązań dotykowych dla programistów tworzących na komputery PC, konsole, urządzenia mobilne i aplikacje XR. Stara się zapewnić programistom niezbędne narzędzia gwarantujące jakość, szybszy rozwój i wdrażanie na różnych platformach.



Odwiedzający GDC 2023 mogą dołączyć do sesji Interhaptics prowadzonej przez Razera o godzinie 17:00, w środę, 22 marca, Room 3020, West Hall.





















Źródło: Info Prasowe / Razer