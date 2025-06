GENESIS - chłodzenie wodne Hydria 240/360

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Hydria to zupełnie nowy rozdział w historii marki GENESIS – pierwsze w ofercie chłodzenie wodne typu AIO, stworzone z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. To połączenie najnowszej technologii, estetyki dopasowanej do nowoczesnych setupów gamingowych oraz niezawodności, której oczekują entuzjaści komputerów. Hydria została wyposażona w trójfazową pompę z efektownym podświetleniem ARGB, które można w pełni kontrolować z poziomu oprogramowania płyty głównej. W trybie wyłączonego ARGB, logo GENESIS podświetlone jest eleganckim, białym światłem, stanowiąc subtelny akcent w każdym zestawie. Dodatkowo, obracany do 360° logotyp na bloko-pompie zapewnia estetyczny wygląd niezależnie od sposobu montażu, a jej kompaktowa konstrukcja gwarantuje wysoką kompatybilność z popularnymi płytami głównymi.







Hydria to jednak nie tylko wygląd, a przede wszystkim wydajność. W zestawie znajdują się wysokociśnieniowe wentylatory z łożyskami FDB, dostępne w wersji z ARGB i bez, które zapewniają cichą i efektywną pracę. Dzięki przepływowi powietrza sięgającemu aż 80 CFM, chłodzenie bez problemu radzi sobie z najbardziej wymagającymi procesorami, zachowując przy tym doskonałą kulturę pracy.



Rozwiązanie to oferuje szeroką kompatybilność – obsługuje podstawki Intel (LGA 1851/1700/1200/115x) oraz AMD (AM5/AM4), co czyni je uniwersalnym wyborem do każdego nowoczesnego zestawu komputerowego. Montaż urządzenia został maksymalnie uproszczony – wystarczą tylko trzy wtyczki: pompy, wentylatorów i (opcjonalnie) podświetlenia ARGB.

Solidne wykonanie idzie w parze z wygodą – elastyczne przewody w oplocie można obracać do 180°, co znacząco ułatwia aranżację wnętrza obudowy. Całość uzupełnia stylowa, matowa chłodnica z tłoczonym logo producenta, doskonale komponująca się z resztą komponentów marki.



W zestawie z Hydrią użytkownik znajdzie również wysokowydajną pastę termoprzewodzącą Silicon 900, szpatułkę oraz ściereczkę do przygotowania powierzchni procesora – komplet umożliwiający montaż od razu po wyjęciu z pudełka.

GENESIS Hydria to idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie uznają kompromisów – zarówno pod względem wydajności, jak i designu. Warto dodać, że chłodzenie objęte jest 3-letnią gwarancją.



Dostępność produktu oraz przewidywana cena:

DATA PREMIERY: 12.06.2025

PRZEWIDYWANA CENA BRUTTO DLA KLIENTA KOŃCOWEGO (W ZALEŻNOŚCI OD WARIANTU): 269 PLN, 299 PLN, 349 PLN, 379 PLN.

DOSTĘPNOŚĆ W SPRZEDAŻY: sklep marki na genesis-zone.com, Media Expert, RTV EURO AGD, Morele.net, X-kom, Komputronik





Najważniejsze cechy:

• trójfazowa pompa z podświetleniem ARGB sterowanym z poziomu oprogramowania płyty głównej (możliwe stałe białe podświetlenie logo GENESIS dla subtelnego efektu),

• kompaktowa bloko-pompa z możliwością obrotu logowania do 360°,

• zainstalowane wentylatory 4-pin PWM – w wersji z ARGB i bez podświetlenia – z trwałym łożyskiem FDB (Fluid Dynamic Bearing) i przepływem powietrza do 80 CFM,

• kompatybilność z popularnymi podstawkami Intel (LGA 1851/1700/1200/115x) i AMD (AM5/AM4) oraz szybki montaż zaledwie trzema wtyczkami (pompa, wentylatory, ARGB),

• elastyczne przewody i węże w oplocie z możliwością obrotu przy bloko-pompie do 180°, dla ułatwienia montażu i estetycznego ułożenia w obudowie,

• stylowa, matowa chłodnica z przetłoczonym logo GENESIS,

• dołączone do zestawu akcesoria: wysokowydajna pasta Silicon 900, szpatułka i nawilżona ściereczka.































źródło: Info Prasowe - Genesis