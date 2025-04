GENESIS NITRO 800 - wygoda, która wyprzedza rywali

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GENESIS Nitro 800 to najnowszy fotel w ofercie marki, który łączy nowoczesną technologię, najwyższej jakości materiały oraz ergonomiczne rozwiązania, by zapewnić niezrównany komfort podczas nawet najdłuższych sesji przed komputerem. Wyróżnia się solidnością wykonania, wygodą użytkowania oraz możliwością pełnej personalizacji, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla graczy, jak i osób chcących zadbać o swoje zdrowie w codziennej pracy. GENESIS Nitro 800 to fotel, który zapewnia pełne wsparcie kręgosłupa dzięki poduszkom - zagłówkowej i lędźwiowej - z pianki Memory Foam. Zapamiętująca kształt pianka dostosowuje się do ciała użytkownika, co zapewnia optymalne podparcie pleców. Dodatkowo, poszerzona konstrukcja oparcia i siedziska gwarantuje brak ucisku na ramion i bioder sprawiając, że fotel doskonale sprawdza się także dla osób o większej budowie ciała.







Jedną z kluczowych cech Nitro 800 jest zaawansowany mechanizm regulacji. Dzięki systemowi Multiblock użytkownicy mogą dostosować kąt odchylenia oparcia oraz funkcję bujania. Dodatkowo wyposażono go w możliwość precyzyjnego ustawienia wysokości oraz ułożenia podłokietników 4D, co pozwala na pełną personalizację w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika. Fotel ten to nie tylko gwarancja komfortu, ale także trwałości i wytrzymałości. Solidna metalowa rama oraz oddychająca tkanina (odporna na pęknięcia w przeciwieństwie do ekoskóry) zapewniają wyjątkową trwałość, a także komfort termiczny nawet w najbardziej gorące dni. Mobilność i funkcjonalność to także istotne aspekty, na które zwrócono uwagę projektując Nitro 800. Duże kółka 60 mm z powłoką CareGlide umożliwiają płynny ruch fotela po różnych nawierzchniach, jednocześnie chroniąc podłogę przed zarysowaniami.



GENESIS Nitro 800 to fotel, który łączy komfort, funkcjonalność i niezrównaną wytrzymałość, stanowiąc doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto szuka profesjonalnego sprzętu do swojej przestrzeni gamingowej lub biurowej.



Warto dodać, że w ofercie marki pojawiały się również inne, nowe modele: Nitro 660 oraz Trit 660 RGB. Nitro 660 to ergonomiczny fotel, który jest „młodszym bratem” opisywanego modelu 800, oferującym bardzo duży komfort oraz wsparcie dla kręgosłupa. Trit 660 RGB to z kolei model, który przyciąga wzrok swoimi możliwościami customizacji oświetlenia, dzięki czemu będzie doskonałym dopełnieniem każdego stanowiska.



PRZEWIDYWANA CENA BRUTTO DLA KLIENTA KOŃCOWEGO - 899 PLN

DOSTĘPNOŚĆ W SPRZEDAŻY: sklep marki na genesis-zone.com, Media Expert, morele.net, Komputronik





















źródło: Info Prasowe - Genesis