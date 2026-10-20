Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GENESIS Thor 404 75% to nowa klawiatura mechaniczna zaprojektowana z myślą o wymagających graczach, którzy oczekują pełnej kontroli w każdej grze. Model ten wyróżnia się przemyślaną konstrukcją typu Gasket Mount, innowacyjnymi autorskimi przełącznikami GENESIS GenX oraz zachowaniem cennej przestrzeni na biurku dzięki zastosowaniu formatu 75%. Klawiatura debiutuje w dwóch wariantach kolorystycznych (czarnym i białym) oraz z dwoma rodzajami przełączników do wyboru.







Autorskie przełączniki – GenX Abyssal i GenX Stratos Silent

Sercem klawiatury Thor 404 75% są autorskie switche GENESIS GenX, stworzone z myślą o graczach, a same przełączniki dostępne są w dwóch wersjach. Dla osób ceniących szybką i precyzyjną pracę przygotowano przełączniki GenX Abyssal o liniowej charakterystyce. Ich punkt aktywacji na poziomie 2.0 mm oraz niska siła nacisku wynosząca 40 gramów sprawiają, że klawisze reagują lekko i szybko. Ich niezwykle płynna praca w połączeniu z wyraźnym klikiem (53 dB) daje satysfakcjonujące potwierdzenie każdego naciśnięcia. Z kolei dla użytkowników poszukujących wyjątkowo cichej pracy idealnym wyborem będą liniowe przełączniki GenX Stratos Silent. Zapewniają nieco większy opór podczas naciskania (siła nacisku 45 gramów), a niezwykle cicha praca na poziomie zaledwie 40 dB pozwala na komfortowe korzystanie z klawiatury bez uciążliwego hałasu. Oba rodzaje przełączników charakteryzują się wysoką trwałością, oferując żywotność do 80 milionów kliknięć.



Miękki skok i konstrukcja Gasket Mount

Podczas wielogodzinnych maratonów gamingowych komfort dłoni ma kluczowe znaczenie. Właśnie dlatego wewnątrz modelu Thor 404 75% zastosowano konstrukcję typu Gasket Mount. W połączeniu ze specjalną warstwą pianki wygłuszającej pozwala to na skuteczne tłumienie drgań powstających podczas dynamicznych uderzeń. Użytkownik zyskuje odczuwalnie bardziej miękki i przyjemny skok klawiszy oraz wolność od niepożądanego hałasu.



Twoja klawiatura, Twoje zasady

Stanowisko gamingowe powinno w pełni odpowiadać stylowi gry jego posiadacza. Klawiaturę Thor 404 75% wyposażono w 5-pinowe gniazda Hot-Swap, które pozwalają na błyskawiczną wymianę innowacyjnych przełączników GenX na dowolne inne. Zrobisz to szybko, intuicyjnie i bez użycia lutownicy, zyskując pełną swobodę w budowaniu własnego setupu. Zastosowanie 5-pinowej konstrukcji oznacza dwa dodatkowe piny stabilizujące, które ograniczają ruch przełącznika na boki, zapewniając pewniejsze naciśnięcia podczas intensywnej rozgrywki.



Więcej przestrzeni i dopracowane detale

Kompaktowy format klawiatury 75% optymalizuje przestrzeń na blacie bez rezygnacji z najważniejszych funkcji, a w prawym górnym rogu umieszczono fizyczne pokrętło, które pozwala na błyskawiczną regulację głośności bez odrywania wzroku od ekranu. Producent zadbał również o fabrycznie smarowane stabilizatory, które skutecznie eliminują irytujące stukanie i gwarantują nieskazitelnie gładką pracę największych klawiszy (takich jak spacja czy enter). Całość dopełnia pełny anti-ghosting (N-Key Rollover) oraz efektowne podświetlenie RGB Prismo Effect, pozwalające wybrać spośród 16 milionów kolorów.



Dostępność produktu oraz przewidywane ceny:

GENESIS Thor 404 75% GenX Abyssal Czarna i Biała: 299 PLN

GENESIS Thor 404 75% GenX Stratos Czarna i Biała: 319 PLN





Najważniejsze cechy:

• kompaktowy format klawiatury 75% wyposażony w fizyczne pokrętło głośności, optymalizujący przestrzeń na biurku.

• przemyślana konstrukcja Gasket Mount i specjalna warstwa pianki wygłuszającej.

• dwa rodzaje autorskich przełączników liniowych do wyboru: GENESIS GenX Abyssal (40 g, 53 dB) oraz GENESIS GenX Stratos Silent (45 g, 40 dB).

• 5-pinowe gniazda Hot-Swap do intuicyjnej wymiany przełączników bez użycia lutownicy.

• fabrycznie smarowane stabilizatory podnoszące kulturę pracy większych klawiszy.

• pełny N-Key Rollover oraz podświetlenie RGB z efektem PRISMO (16 milionów kolorów).

• żywotność przełączników wynosząca aż 80 milionów kliknięć.

• dedykowane oprogramowanie oraz pełna kompatybilność z PC i konsolami.

• dostępność w kolorze czarnym i białym (zarówno dla wersji z przełącznikami Abyssal, jak i Stratos).





























źródło: Info Prasowe - Genesis