GENESIS Toron 706 - bezprzewodowy headset z pracą do 100 godzin

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka GENESIS rozszerza ofertę akcesoriów audio o bezprzewodowy headset Toron 706. To słuchawki zaprojektowane z myślą o graczach, którzy oczekują swobody działania, wysokiej jakości dźwięku oraz pełnej kompatybilności z różnymi platformami. Długi czas pracy na baterii, kilka sposobów połączenia i komfortowa konstrukcja sprawiają, że Toron 706 sprawdzi się zarówno podczas wielogodzinnych sesji gamingowych, jak i codziennego korzystania z komputera, konsoli czy urządzeń mobilnych. Jednym z największych atutów słuchawek GENESIS Toron 706 jest ich wszechstronność. Obsługują zarówno bezprzewodową technologię RapidSpeed Wireless, zapewniającą szybki i stabilny przesył dźwięku dla najbardziej wymagających graczy, jak i łączność Bluetooth, która pozwala wygodnie połączyć headset ze smartfonem, tabletem czy laptopem.







Dla osób preferujących klasyczne rozwiązania przygotowano również możliwość przewodowego podłączenia za pomocą dołączonego kabla USB-C – Mini Jack 3,5 mm. Nowy model wyróżnia się także wyjątkowo długim czasem pracy. Wbudowany akumulator o pojemności 1500 mAh pozwala korzystać z urządzenia nawet do 100 godzin na jednym ładowaniu. Dzięki temu użytkownicy mogą zapomnieć o częstym uzupełnianiu energii, a w przypadku rozładowania akumulatora wystarczy podłączyć słuchawki przewodowo, by bez przerywania rozgrywki kontynuować zabawę.



Za wysoką jakość brzmienia odpowiadają 50 milimetrowe przetworniki, które oferują szerokie pasmo odtwarzanych częstotliwości oraz szczegółowy, zrównoważony dźwięk. Konstrukcja została zestrojona tak, aby zapewnić wyraźne odwzorowanie efektów w grach, dialogów i muzyki, bez przesadnie podbitego basu. Dodatkowo użytkownik może skorzystać z dedykowanych profili dźwiękowych, dopasowując charakter brzmienia do własnych preferencji i rodzaju rozgrywki.



Projektanci zadbali również o wygodę noszenia produktu podczas wielogodzinnego użytkowania. Elastyczny pałąk wykończony miękkim materiałem, trwały mechanizm regulacji oraz hybrydowe nauszniki z pianki Memory Foam zapewniają odpowiednie dopasowanie do kształtu głowy. Takie połączenie pozwala skutecznie ograniczyć hałas z otoczenia, jednocześnie zachowując wysoki komfort nawet podczas gamingowych maratonów.



Toron 706 wyposażono także w odłączany mikrofon dynamiczny umieszczony na elastycznym ramieniu, który umożliwia wygodną komunikację z pozostałymi graczami. Jego położenie można łatwo dopasować do własnych potrzeb, a dedykowany przycisk umieszczony na muszli pozwala na błyskawiczne wyciszenie. Osoby korzystające z zewnętrznych mikrofonów mogą natomiast w każdej chwili odpiąć go od zestawu, zmniejszając tym samym wagę słuchawek.



Codzienną obsługę znacząco ułatwia zestaw przycisków umieszczonych bezpośrednio na muszlach. Użytkownik może wygodnie przełączać tryby połączenia, zmieniać profile dźwiękowe, sterować pracą mikrofonu oraz włączać i wyłączać headset bez konieczności sięgania do ustawień systemowych.

Dzięki połączeniu rozbudowanej funkcjonalności, wysokiej jakości wykonania oraz uniwersalnej kompatybilności z komputerami, konsolami i urządzeniami mobilnymi, GENESIS Toron 706 stanowi propozycję dla graczy poszukujących nowoczesnego, wygodnego i wszechstronnego bezprzewodowego zestawu słuchawkowego, który poradzi sobie nie tylko w gamingu, ale i w codziennym użytkowaniu.



Przewidywana cena brutto dla klienta końcowego, to 299 PLN.





Najważniejsze cechy:

• Technologia RapidSpeed Wireless, Bluetooth oraz możliwość przewodowego podłączenia za pomocą kabla USB-C – Mini Jack 3,5 mm zapewniają swobodę wyboru sposobu połączenia z komputerem, konsolą i urządzeniami mobilnymi.

• Akumulator o pojemności 1500 mAh oferuje nawet do 100 godzin pracy na jednym ładowaniu, pozwalając cieszyć się rozgrywką bez częstego uzupełniania energii.

• 50 milimetrowe przetworniki gwarantują szczegółowe, zrównoważone brzmienie oraz szerokie pasmo częstotliwości, ułatwiając wychwycenie ważnych dźwięków podczas gry.

• Dedykowane profile dźwiękowe umożliwiają szybkie dopasowanie charakterystyki brzmienia do różnych gatunków gier, muzyki i własnych preferencji.

• Hybrydowe nauszniki z pianki Memory Foam skutecznie zwiększają komfort użytkowania oraz ograniczają dźwięki dochodzące z otoczenia podczas wielogodzinnych sesji.

• Elastyczny pałąk i trwały mechanizm regulacji zapewniają wygodne dopasowanie słuchawek do kształtu głowy i stabilność nawet podczas intensywnej rozgrywki.

• Odłączany mikrofon dynamiczny z elastycznym ramieniem gwarantuje wyraźną komunikację z drużyną, a funkcja szybkiego wyciszenia zwiększa wygodę użytkowania.

• Przyciski umieszczone na muszlach umożliwiają wygodne sterowanie głośnością, mikrofonem, profilami dźwiękowymi oraz trybem połączenia bez przerywania gry.

• Możliwość pracy w trybie przewodowym pozwala kontynuować rozgrywkę nawet po rozładowaniu akumulatora, bez konieczności oczekiwania na zakończenie ładowania.

































źródło: Info Prasowe - Genesis