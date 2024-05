GENESIS Zircon XIII - w pełni konfigurowalna mysz gamingowa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GENESIS Zircon XIII to najbardziej zaawansowana mysz w portfolio GENESIS, przygotowana z okazji 13-lecia marki. Dzięki wymiennym elementom model ten można dopasować do własnego stylu gry, co w połączeniu z bezprzewodową komunikacją RapidSpeed™ Wireless, możliwością pracy nawet do 100 godzin oraz jednym z najlepszych sensorów na świecie (Pixart PAW3395) sprawia, że trudno o bardziej kompletną i niezawodną myszkę na rynku. GENESIS Zircon XIII oferuje możliwość wymiany przełączników przycisków głównych bez lutowania (gniazda hot – swap), montażu sprężyn do zmiany ich siły nacisku (15g/25g), a nawet regulacji skoku (0,4/0,5/0,6/0,7 mm) dzięki dołączonym dystansom.







Wymienny panel grzbietu urządzenia pozwala też na regulację kształtu bryły. Dzięki temu możliwe staje się precyzyjne dopasowanie urządzenia do rodzaju używanego chwytu. Podobnie ze stabilnością – każdy użytkownik może wpłynąć na nią dzięki dołączonym do zestawu gripom zwiększającym komfort. Wystarczy jedynie nakleić je na wybrane elementy myszy.



Precyzja i jeszcze gładszy ruch dzięki Motion Sync

GENESIS Zircon XIII to również precyzja. Zaimplementowany we wnętrzu czujnik Pixart PAW3395 to jeden z najlepszych sensorów optycznych na świecie, wyróżniający się pełną sprawnością nawet przy bardzo szybkich przesunięciach (16,51 m/s) i przyspieszeniach rzędu 50G. Co ważne – jednostkę tę wyróżnia technika Motion – Sync. Dzięki niej wysyłanie danych o położeniu myszy do komputera jest w pełni zsynchronizowane z ich odbiorem. To z kolei zapewnia nie tylko gładszy ruch, ale i większą skuteczność rejestracji każdego, nawet najdrobniejszego przesunięcia czy też akcji.



Pierwsza mysz z bezprzewodowym połączeniem RapidSpeed Wireless

GENESIS Zircon XIII jest pierwszą myszką w ofercie marki korzystającą z zupełnie nowego połączenia RapidSpeed Wireless, zapewniającego błyskawiczny przesył danych bez zakłóceń, a co za tym idzie – przewodową jakość bez kabla. To jednak nie wszystko. W trosce o większą swobodę model ten wyposażony został w większy akumulator, zdolny zapewnić nawet do 100 godzin rozgrywki. Osoby chcące korzystać z przewodowego połączenia również znajdą coś dla siebie. Model GENESIS Zircon XIII można podłączyć do komputera dołączonym przewodem Paracord z końcówkami USB-C i USB Typu A.



Zaskakujące wnętrze i pełna funkcjonalność

Oprócz wysokiej jakości sensora optycznego i szeregu wymiennych elementów, we wnętrzu GENESIS Zircon XIII znalazły się najwyższej jakości podzespoły zdolne zapewnić bezproblemową rozgrywkę przez długi czas. Należą do nich przełączniki przycisków głównych (Kailh 8.0 o wytrzymałości 8 mln kliknięć) oraz solidny enkoder TTC Gold. Nie można również zapomnieć o oprogramowaniu dodatkowym – zaawansowana aplikacja, wbudowana pamięć oraz szereg funkcjonalnych elementów sterujących umieszczonych na spodzie myszy sprawia, że korzystanie z GENESIS Zircon XIII jest proste i wygodne.



GENESIS Zircon XIII będzie dostępny w sprzedaży już od 13.05.2024 r., w rekomendowanej cenie detalicznej 269 PLN. W dniu premiery model ten pojawi się w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej.





Najważniejsze cechy:

• jedna z pierwszych w pełni konfigurowalnych myszy gamingowych na rynku pozwalająca na wymianę przełączników przycisków głównych, sprężyn siły nacisku, montaż dystansów oraz wymianę tylnej części grzbietu

• obsługa niewymagająca wiedzy technicznej i lutowania

• jeden z najlepszych sensorów optycznych na świecie – Pixart PAW3395 oferujący 26 000 DPI oraz precyzyjne śledzenie przy prędkości maksymalnej 16,51 m/s i przyspieszeniu 50G

• jeszcze gładszy ruch dzięki Motion – Sync – technice synchronizacji wysyłania i odbierania danych o położeniu myszy

• wysokiej jakości wnętrze (w tym przełączniki Kailh, enkoder TTC Gold i wiele więcej)

• przemyślane wyprofilowania i konstrukcja, która pozwoli na użytkowanie zarówno prawą, jak i lewą ręką

• podwójny tryb komunikacji (przewodowe osiągi i pełna wygoda dzięki komunikacji bezprzewodowej RapidSpeed Wireless lub przewodowemu połączeniu z użyciem wytrzymałego kabla Paracord)

• wbudowany akumulator 600 mAh, umożliwiający nieprzerwaną pracę nawet przez 100 godzin

• dedykowane oprogramowanie oraz przełączniki fizyczne umieszczone na spodzie, pozwalające na łatwą i szybką kontrolę urządzenia – w tym trybu łączności i podświetlenia

• szereg dodatków dołączonych do zestawu, w tym: 2 zestawy mikroprzełączników, 2 zestawy sprężyn, 2 wymienne panele grzbietu, przeciwpoślizgowe gripy, zapasowe ślizgacze.



































źródło: Info Prasowe - Genesis