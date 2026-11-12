GENESIS rusza z jubileuszowym Black Weeks – rabaty do 63%

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po hucznych obchodach 15-lecia obecności na rynku i premierach podczas targów Poznań Game Arena, marka GENESIS nie zwalnia tempa. Z okazji tegorocznego Black Friday producent łączy jubileuszowe świętowanie z corocznym festiwalem zakupowym, inaugurując Black Weeks w jubileuszowym wydaniu. W dniach od 9 do 29 listopada 2026 r. gracze oraz entuzjaści składania komputerów mogą skorzystać z rekordowych rabatów sięgających nawet 63%. Specjalną ofertą objęto zarówno autorskie komponenty PC, jak i cenione peryferia, fotele oraz biurka gamingowe.







Zgodnie z zapowiedzianą podczas gali jubileuszowej strategią rozwoju własnych technologii i poszerzania oferty komponentów, GENESIS przygotował w ramach Black Weeks wyjątkowo mocne przeceny na podzespoły bazowe.



Komponenty w centrum uwagi

W promocyjnych cenach znalazły się m.in. zestawy pozwalające na kompleksową modernizację komputera. Bestsellerowa obudowa GENESIS Diaxid 605 ARGB z czterema fabrycznymi wentylatorami i portem USB-C dostępna jest w zestawie z nowoczesnym zasilaczem GENESIS Nihon 650NM, zgodnym ze standardem ATX 3.1, w cenie 349 PLN. Z kolei GENESIS Diaxid 605F w zestawie z wydajnym chłodzeniem cieczą Hydria 240 można kupić za 329 PLN. Uzupełnieniem konfiguracji mogą być wentylatory z rodziny Oxal 120, których ceny rozpoczynają się już od 14.99 PLN.



Peryferia audio i ergonomiczne stanowisko gracza

Listopadowa akcja to także znakomita okazja na wymianę peryferiów na sprzęt turniejowej klasy. Miłośnicy dynamicznych rozgrywek mogą sięgnąć po uznaną klawiaturę mechaniczną GENESIS Thor 404 TKL na przełącznikach Kailh Box Brown za 199 PLN (wersja czarna i biała). Wśród myszy bezprzewodowych prym wiodą ultra-lekki model Zircon 660 przeceniony na 89.90 PLN oraz zaawansowany, w pełni konfigurowalny gryzoń Zircon XIII z sensorem PAW3395 za 169 PLN.



Prawdziwym hitem cenowym są słuchawki – wokółuszny model GENESIS Toron 301 można kupić za jedyne 54.90 PLN (obniżka z poziomu 149 PLN, natomiast podświetlany zestaw Neon 613 G2 RGB został przeceniony z 149 PLN na 89.90 PLN. Promocje objęły także dźwiękowy soundbar Helium 312BT (za 79.90 PLN), studyjny mikrofon na ramieniu Radium 300 XLR (99.90 PLN) oraz fotele z serii Nitro 660 i Nitro 800. Z kolei przestronne biurka modułowe z serii Holm Modular (w rozmiarach od 120 do 180 cm) przeceniono nawet o 200 PLN.



Jubileuszowa promocja Black Weeks trwa od 9 listopada do 29 listopada 2026 r. Promocyjne ceny obowiązują w oficjalnym sklepie marki na genesis-zone.com oraz w wybranych wiodących sieciach sprzedaży z elektroniką i sprzętem komputerowym na terenie całego kraju.









źródło: Info Prasowe - Genesis