GPUOpen w nowej szacie i szeregiem nowych rozwiązań i narzędzi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD uruchamia dziś na nowo swoją inicjatywę GPUOpen, a wraz z nią zupełnie nową, przeprojektowaną stronę, która ma na celu zapewnić deweloperom dalsze wsparcie w innowacji na bazie otwartych narzędzi i standardów. Z tej okazji opublikowano blog na ten temat oraz będą w tym tygodniu codziennie udostępniane nowe technologie i rozwiązania. Wśród nowości jest poszerzenie zestawu AMD FidelityFX, czyli otwartego zestawu narzędzi, który ułatwia deweloperom dodawanie do gier wysokiej jakości efektów post-processingu graficznego.







Wśród 4 nowo dodanych efektów są:

- FidelityFX Screen Space Reflections: to implementacja SSSR (Stochastic Screen Space Reflections), która zapewnia wysokiej jakości odbicia przy minimalnym narzucie wydajnościowym poprzez zoptymalizowany potok obliczeniowy i zoptymalizowane pod kątem architektury RDNA odszumianie.

- FidelityFX Ambient Occlusion: to zoptymalizowany dla architektury RDNA efekt CACAO (Combined Adaptive Compute Ambient Occlusion), który dynamicznie i efektywnie pomaga poprawić widoczność obiektów w oparciu o wystawienie ich na działanie oświetlenia otoczenia.

- FidelityFX HDR Mapper: to zoptymalizowany do użycia z ekranami AMD FreeSync Premium Pro maper LPM (Luminance Preserving Mapper), który zapewnia znakomitą jakość HDR i szeroki gamut kolorów w grach.

- FidelityFX Downsampler: to zoptymalizowana dla architektury RDNA technika SPD (Single Pass Downsampler), która w oparciu o jednostki obliczeniowe układu AMD generuje różne poziomy tekstur MIP przy wykorzystaniu asynchroniczności dla jak najlepszej wydajności.



Ponadto firma AMD udostępniła nowe dema:

- FEMFX, czyli otwarta biblioteka AMD dla procesorów, która służy do obliczeń fizyki deformujących się materiałów, dzięki czemu twórcy gier mogą przenieść realizm fizyki na wyższy poziom.

- TressFX, która pomaga implementować akcelerowane graficznie włosy i futro oraz ich symulacje w grach.



Kulminacją tego nowego otwarcia będzie wirtualne spotkanie deweloperów, które nastąpi w najbliższy piątek 15 maja. Inżynierowie AMD będą dzielić się wiedzą w szeregu dziedzin w czasie nagrywanych sesji. Wśród tematów będą zarówno np. Radeon ProRender 2.0, jak i najnowsze narzędzia dla kart AMD Radeon.







Źródło: Info Prasowe / AMD