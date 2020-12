GXT - Nowy fotel i krzesło gamingowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Trust Gaming wprowadza na rynek nowy fotel wyścigowy GXT 1155 Rally Racing Simulator Seat oraz fotel dla graczy GXT 712 Resto Pro, zapewniające komfort, rozbudowaną możliwość regulacji i trwałość, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Świetny design i dbałość o szczegóły sprawiają, że modele te są nie tylko funkcjonalne, ale również miłe dla oka. Fotel Trust GXT 1155 Rally Racing Simulator jest wyposażony w mocną metalową podstawę, która sprawia, że krzesło jest stabilne i trwałe. Wygodna konstrukcja pozwala graczom ścigać się przez cały dzień bez żadnego dyskomfortu, kiedy próbują pobić czas rywala. Fotel wyścigowy jest w pełni regulowany: można dostosować zarówno długość ramienia, jak i długość nóg, dzięki czemu ten model jest odpowiedni nawet dla osób wysokich, do 210 cm wzrostu.







Fotel Trust GXT 1155 Rally Racing Simulator współpracuje z praktycznie każdą kierownicą i zestawem pedałów, na dowolnej platformie wybranej przez graczy. Wszyscy gracze konsolowi i komputerowi, miłośnicy symulacji lub zręcznościowych wyścigów samochodowych, podczas korzystania z Trust Rally Seat mogą poczuć się jak w samochodzie. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że dzięki składanej konstrukcji siedzenie jest zarówno naprawdę łatwe do ustawienia, jak i do przechowywania po zakończeniu sesji wyścigowej. Ten w pełni regulowany fotel wyścigowy to wszystko, czego potrzebuje entuzjasta symulatorów wyścigowych.



Krzesło GXT 712 Resto Pro to kolejny członek rodziny Trust Gaming. Wysokiej jakości, regulowany fotel dla graczy z bardzo szerokim siedziskiem pozwala na wiele godzin wygodnej gry, bez nadmiernego obciążania ciała - wszystko dzięki regulowanemu oparciu, zdejmowanym poduszkom lędźwiowym i pod szyję, podłokietnikom 4D i udźwigu do 150 kg.

Siedzisko i oparcie o dużej gęstości wypełnienia uzupełniają ergonomiczną konstrukcję krzesła Resto Pro Gaming Chair, a dołączone poduszki lędźwiowe i pod szyję zapobiegają obciążeniom i zapewniają najwyższą wygodę. Konstrukcja krzesła pozwala graczom o różnych gabarytach na przyjęcie prawidłowej i komfortowej pozycji siedzącej. Podstawa krzesła jest wykonana z metalu, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała, a mocne kółka o średnicy 65 mm zapewniają płynne toczenie się po każdej powierzchni. Dodatkowo krzesło jest odporne na zabrudzenia i łatwe do utrzymania w czystości.



Fotel Trust GXT 1155 Rally Racing Simulator Seat jest dostępny w sklepach z elektroniką i akcesoriami dla graczy w cenie od 1599 PLN. Z kolei Trust GXT 712 Resto Pro można nabyć w cenie 1849 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / Trust