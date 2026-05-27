GXTrust Acira 60% Mini Tri-Mode

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Dzięki małym rozmiarom, dotykowym przełącznikom mechanicznym oraz łączności bezprzewodowej w trzech trybach nowa klawiatura bezprzewodowa dla graczy GXTrust Acira Tri-Mode Wireless Gaming Keyboard udowadnia, że najlepsze rzeczy naprawdę przychodzą w małych opakowaniach. Zachowując wszystkie fantastyczne cechy swojej poprzedniczki, Acira Wireless, ta wersja tri-mode daje graczom dodatkową korzyść w postaci wyboru sposobu połączenia i gry dokładnie w taki sposób, w jaki chcą. Dzięki 60% układowi klawiszy Acira Tri-Mode zwalnia cenne miejsce na biurku i daje więcej przestrzeni na dynamiczne ruchy myszą — co ma kluczowe znaczenie w grach w trybie rywalizacji, gdzie liczy się każdy milimetr.







Pomimo kompaktowych rozmiarów gracze nie muszą rezygnować z funkcjonalności, ponieważ klawisze o potrójnych funkcjach dają takie same możliwości jak w przypadku klawiatury pełnowymiarowej, a klawisze wielofunkcyjne Fn oferują bezpośredni dostęp do sterowania mediami, obejmującego odtwarzanie, pauzę czy regulację głośności.



Opcje łączności Acira Tri-Mode są wyjątkowo wszechstronne — do wyboru mamy odbiornik USB-A, dwa łącza Bluetooth oraz dołączony kabel USB-C-A do ładowania, dzięki którym użytkownik ma pełną swobodę wyboru podłączenia. Niezależnie, czy grasz na PC, przełączasz się na laptop do pracy, czy też łączysz się z innymi urządzeniami, Acira Tri-Mode z łatwością dopasowuje się do różnych konfiguracji.



Zapewniając szybkie, wyczuwalne naciśnięcia klawiszy, Acira Tri-Mode została wyposażona w liniowe przełączniki OUTEMU Red, przetestowane do 50 milionów kliknięć, by zagwarantować niezawodne i długotrwałe działanie. Wbudowany akumulator daje nawet 50 godzin gry na jednym ładowaniu***, nawet przy włączonym podświetleniu RGB. Gdy nadchodzi czas ładowania, dołączony kabel USB-C-A o długości 1,8 m umożliwia dalszą grę podczas uzupełniania energii.



Co więcej, ta mechaniczna klawiatura gamingowa pozwala także personalizować doświadczenia graczy. Pełne podświetlenie RGB oferuje wybór spośród 16,8 miliona kolorów, umożliwiając graczom stworzenie stanowiska idealnie dopasowanego do ich stylu. Dostępne jest również dedykowane oprogramowanie, które pozwala programować klawisze oraz dostosowywać efekty świetlne do aktualnego nastroju lub stanu gry. Kompaktowa, wydajna i w pełni konfigurowalna — Acira Tri-Mode, to idealny wybór dla graczy, którzy oczekują wysokiej wydajności bez zajmowania całego biurka.



Dostępna już teraz, bezprzewodowa mechaniczna klawiatura dla graczy Acira 60% Mini Tri-Mode, jest oferowana w sugerowanej cenie detalicznej 69.99 EURO.

















źródło: Info Prasowe - TRUST