Gadżet - Szybkie ładowarki HAMA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

W zasadzie podczas akcji "Zostań w Domu", świat IT niemal zamarł... Kiedyś dziennie musiałem odkopywać skrzynkę mail’ową z wszelkiego rodzaju newsów i propozycji testów, porównań i promocji. Teraz niemal modlę się, by coś w skrzynce znaleźć, by wstawić jakieś wieści dla Was na główną stronę. Podobnie stało się z samplami do testów, bo premiery nowych modeli sprzętów, przeważnie zostały przesunięte na odleglejsze daty, kiedy światowa pandemia wycofa się na tyle, by znów można było robić publiczne prezentacje podczas targów i turniejów e-sportowych.





Źródło: Klinika IN4

