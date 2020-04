Gadżet - WD My Passport ULTRA 2TB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś kolejny z nadesłanych do mnie "gadżetów", które mogą się w domu i w pracy bardzo przydać. Tym razem jest to bardzo pojemny, zewnętrzny dysk w formacie 2.5-cala firmy Western Digital. Model WD My Passport ULTRA 2TB jest dyskiem wykorzystującym "starą" technologię mechaniczną, czyli wirujące talerze i ruchome głowice zapisująco/odczytujące. W dobie dysków SSD wydać się to może dość archaicznym towarem, ale zważywszy na cenę zakupu zewnętrznego magazynu o pojemności 2 terabajtów w wykonaniu półprzewodnikowym, to dalsza produkcja "talerzowców" ma wciąż sens, bo kosztują one zaledwie jedną trzecią ich elektronicznych odpowiedników o analogicznej pojemności (ceny SSD 2TB zaczynają się od około 1400 PLN).





Źródło: Klinika IN4

czytaj więcej...