Gainward, Palit i ZOTAC prezentują karty RTX 3080Ti i 3070Ti

Wczoraj oficjalnie zaprezentowano nowe karty graficzne NVIDII - GeForce RTX 3080TI oraz RTX 3070TI, a już w sieci pokazują się propozycje (przynajmniej na razie wirtualne), od kontrahentów "zielonych". Wśród nich swoje konstrukcje pokazał Gainward w modelach GeForce RTX 3080 Ti Phoenix i Gainward GeForce RTX 3070 Ti Phoenix są wyposażone w nowy, efektywniejszy układ chłodzący Phoenix. Oświetlenie ARGB, dzięki wykorzystaniu użyciu najnowszego narzędzia Expertool, zapewnia spersonalizowany efekt oświetlenia, dopasowany do własnego stylu gracza.







Dzięki całkowicie nowej konstrukcji układu chłodzącego karta jest bardzo cicha nawet w czasie dużego obciążenia podczas gry. Funkcja „Zero RPM”, a także opatentowana konstrukcja ciepłowodów „U-Type”, zapewniająca lepszą efektywność rozpraszania ciepła to elementy, dzięki którym Gainward zaskarbi sobie wdzięczność użytkowników.





Natomiast siostrzana marka Palit wyposażona jest w opatentowane ciepłowody Double-U. Zapewniają one o 20% większą powierzchnię rozpraszania ciepła i zmniejszają maks. temperaturę GPU o 5 °C. Dzięki precyzyjnemu formowaniu w kształcie litery U, 6 ciepłowodów zapewnia wydajność oferowaną przez 8 o tradycyjnym kształcie.



Flagowa seria „GameRock” Palita została stworzona dla entuzjastów gier, którzy oczekują najlepszych wrażeń z gier i równie dobrego oświetlenia ARGB. Opakowana w oświetlenie typu „błyszczący anioł” seria GameRock oferuje nie tylko fantazyjne oświetlenie ARGB, ale niesamowicie wydajny układ chłodzenia.



Dla graczy zainteresowanych kartami o tradycyjnym wyglądzie najlepszym wyborem jest seria Palit „GamingPro”. Karty wyposażone w wydajny układ chłodzenia i zaawansowane wentylatory TurboFan 3.0, seria GamingPro są zoptymalizowane pod kątem najwyższej wydajności w grach. Łącząc stalowo-czarną kolorystykę z oświetleniem ARGB umożliwiają dostosowanie efektów świetlnych do własnego stylu każdego gracza.



Palit ogłosił oficjalne ceny swoich nowych kart:

Palit RTX 3080Ti GamingPro – 5729 PLN

Palit RTX 3070Ti GameRock OC – 3119 PLN

Palit RTX 3070Ti GamingPro – 2869 PLN





O innowacje dla swoich klientów zadbał również ZOTAC, pokazując modele AMP Holo charakteryzujące się unikatowym designem HoloBlack, który został wyróżniony prestiżową nagrodą 2021 Red Dot Award i zapewniające fabrycznie podkręconą wydajność bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. Wyróżniają się holograficznym wykończeniem przypominającym zorzę polarną, a dynamiczne oświetlenie RGB można dostosować do własnych potrzeb za pomocą aplikacji FireStorm, które umożliwia zmianę kolorów i trybów.



Karty AMP Extreme Holo posiadają chłodzenie skoncentrowane na osiąganiu wysokiej wydajności. W modelach tych również zastosowano design HoloBlack oraz elementy wzornicze znane z innych modeli serii 30 od ZOTAC GAMING. Z kolei jednostki Trinity stawiają na bardziej minimalistyczny styl, który łączy estetykę z funkcjonalnością. Wzmocniony metalowy backplate podkreśla podświetlenie RGB, które jest wtopione w wyrzeźbione ścieżki, nadając kartą z tej serii unikalny wygląd, a także pozytywnie wpływając na przepływ powietrza.



eria ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti wynosi wydajność chłodzenia na jeszcze wyższy poziom, wykorzystując 3-slotowy, masywny aluminiowy radiator podzielony na trzy sekcje, aby w pełni otoczyć miedziane ciepłowody dla optymalnego przewodnictwa cieplnego. Nowy, ulepszony układ rurek został osadzony w gęściej upakowanej przestrzeni i zapewnia o 72% więcej bezpośredniego kontaktu niż modele poprzedniej generacji, aby szybciej odprowadzać ciepło od rdzenia.



Wszystkie nowe modele z serii RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti wykorzystują udoskonalony system chłodzenia IceStorm 2.0. Potrójne wentylatory z 11 łopatkami zapewniają nawet o 10% większy przepływ powietrza niż wentylatory poprzedniej generacji. AMP Extreme Holo posiada trzy wentylatory 100mm dla maksymalnej dynamiki przepływu powietrza. Zwiększono całkowitą liczbę ciepłowodów do ośmiu i jest to największa ilość stosowana w kartach graficznych ZOTAC GAMING.



Dodatkowe ulepszenia w zakresie wydajności i żywotności obejmują funkcje FREEZE Fan Stop i Active Fan Control, które pozwalają kartom graficznym ZOTAC GAMING być bardziej wydajnymi i cichszymi. FREEZE zatrzymuje wentylatory, gdy GPU jest w stanie spoczynku, podczas gdy Active Fan Control pozwala użytkownikom na niezależną regulację obrotów wentylatorów.



Seria ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti będzie dostępna w sprzedaży od 3 czerwca, natomiast seria ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Ti od 10 czerwca. Z kolei karty AMP Extreme Holo pojawią się w sprzedaży na początku lipca. Cen nie podano.























