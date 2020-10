Galaktus Games przeniesie Phantom Doctrine do świata gier planszowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Galaktus PR, polska agencja komunikacyjna specjalizująca się w usługach PR i marketingowych dla klientów z branży hi-tech, hardware, a także producentów, wydawców i dystrybutorów gier wideo, rozszerza swoją działalność. Do Galaktus dołączyło skrzydło, które skupi się na tworzeniu gier planszowych opartych na popularnych grach komputerowych oraz kreowaniu własnych, autorskich produkcji – Galaktus Games. Zespół Galaktus Games tworzą osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem związanym z grami planszowymi. Grały one w setki rozmaitych tytułów, recenzowały je, usprawniały ich mechanikę i zasady oraz organizowały liczne planszówkowe wydarzenia.







Będąc przez wiele lat związani ze społecznością graczy i obserwując ten fenomen z bliska, twórcy z Galaktus Games nawiązali liczne kontakty z grupami testerów z całego kraju. Ma to ogromne znaczenie podczas tworzenia nowych produkcji, gdyż opinie i uwagi doświadczonych graczy są bezcenne. Dobre relacje nawiązane przez agencję Galaktus podczas lat pracy z największymi studiami deweloperskimi i wydawcami gier zaowocują w przyszłości przeniesieniem popularnych tytułów do świata gier planszowych.



Galaktus Games pracuje obecnie nad trzema grami, które bazują na znanych tytułach polskich studiów deweloperskich. Pierwszą grą która pojawi się na rynku będzie Phantom Doctrine. Pozostałe dwa tytułu zostaną najprawdopodobniej ogłoszone jeszcze w tym roku.



Phantom Doctrine będzie szpiegowską, kooperacyjną grą planszową, w której gracze przejmą zarządzanie nad agencją wywiadowczą. Uczestnicy rozgrywki będą musieli m.in. zbudować bazę, zakradać się na terytorium wroga, ratować zakładników i wykradać cenne informacje. Rozgrywka nabierze rumieńców, gdy w najmniej oczekiwanym momencie okaże się, że ktoś ze współtowarzyszy jest podwójnym agentem. W przerwach pomiędzy rundami gracze będą ulepszać swoją bazę i wyposażać agentów. Lepsza lokalizacja bazy pozwoli np. kupić potężniejsze uzbrojenie oraz szkolić agentów w sztuce zabijania. Gracze będą również wysyłać swoich agentów na misje globalne, które są niezbędne, aby fabuła posuwała się do przodu.



Komputerowa wersja Phantom Doctrine została stworzona przez CreativeForge Games. Tytuł została wydana na PC, PlayStation 4, Xboksie One w sierpniu 2018 roku, a w czerwcu 2019 roku zadebiutowała wersja na Nintendo Switch. Jest to strategiczna gra turowy w klimatach Zimnej Wojny i szpiegowskiego thrillera osadzonego w latach 80-tych. Gracz jako lider tajnej organizacji znanej jako Liga ma uratować świat przed spiskiem, który może doprowadzić do globalnego konfliktu pomiędzy mocarstwami. Deweloperzy z CreativeForge Games pracują obecnie nad kontynuacją – Phantom Doctrine 2: The Cabal.

Gra Phantom Doctrine będzie wkrótce dostępna na Kickstarterze. Projekt został już zatwierdzony i można go znaleźć pod tym adresem: https://www.kickstarter.com/projects/galaktusgames/phantom-doctrine-espionage-board-game.





















Źródło: Info Prasowe / Galaktus PR