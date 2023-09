Galapagos, Tegel, Suzuka – bezpieczne plecaki na laptopy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Koniec lata to tradycyjny moment poszukiwania sprzętu do szkoły, na uczelnię czy do biura – to wtedy wiele osób kupuje nowe komputery przenośne i inne akcesoria. Warto pamiętać też o zaopatrzeniu się w stylowy i bezpieczny plecak do przenoszenia laptopa. Świetnym wyborem mogą być tu nowe produkty marki RIVACASE, dostępne już na polskim rynku – modele z serii Galapagos, Tegel oraz Suzuka. Wszystkie produkty RIVACASE mają oczywiście wspólny mianownik – są funkcjonalnie zaprojektowane i wyprodukowane z poszanowaniem środowiska naturalnego (nie przypadkiem w logo firmy widnieje żółw – firma jest partnerem organizacji Galapagos Conservation Trust).







Dla osób poszukujących klasycznego, funkcjonalnego plecaka o stonowanym wzornictwie świetny będzie np. model Galapagos 7761, który oprócz mnóstwa książek czy dokumentów może pomieścić laptopa o przekątnej do 15.6” (jest też miejsce na tablet) i wykonany jest z wodoodpornej tkaniny. Liczne przegrody i kieszenie (w tym również ukryte) pozwalają na wygodne i bezpieczne przenoszenie wszelkich akcesoriów oraz dodatków. Mamy tu również miejsce na butelki, wygodne, miękkie paski oraz kontrastowe wnętrze (dzięki czemu łatwiej znaleźć w środku wszelkie drobiazgi). Cena plecaka: 359 PLN.



Jeśli ktoś potrzebuje więcej miejsca i zależy mu na tym, by zawartość plecaka była maksymalnie zabezpieczona przed trudami podróży, powinien zainteresować się modelem Tegel 8461. To duży, solidny plecak, który pomieścić może laptopa o przekątnej do 17.3” i jest na tyle pojemny, że z powodzeniem sprawdzi się zarówno podczas codziennego dojeżdżania do szkoły czy pracy, jak i weekendowego wyjazdu czy wycieczki. Rzeczy transportowane w głównej komorze możemy wygodnie uporządkować korzystając z pasków oraz siatkowych kieszeni, mamy tu też dodatkowe zewnętrzne kieszenie i przegrody, a także system pasków kompresyjnych i rozsuwaną kieszeń na butelkę. Co ważne, plecak wykonany jest z odpornej na wodę tkaniny pozyskanej z przetworzonych butelek po napojach. Cena plecaka: 399 PLN.



Świetną propozycja dla użytkowników, którzy chcą się nieco wyróżnić z tłumu będzie z kolei plecak Suzuka 7760, dostępny w pięciu stylowych kolorach i podobnie jak Tegel wykonany z recyklingowanego plastiku. Ten elegancki, sportowy plecak pomieści laptopa do 15,6”, jest lekki, pojemny wygodny i wszechstronny. Wzmocniony spód i wodoodporny materiał zapewniają, że zawartości niestraszny jest deszcz czy wstrząsy, a liczne przegrody pozwalają zachować porządek w codziennym ekwipunku. Cena plecaka: 249 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - RIVACASE