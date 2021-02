Galaxy S20, Note20 i Galaxy Z zyskują funkcje z Galaxy S21 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsza aktualizacja One UI 3.1 dostępna będzie dla urządzeń Galaxy Z Fold2 i Galaxy Z Flip oraz smartfonów z serii Galaxy S20 (Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra i Galaxy S20 FE) oraz Galaxy Note20 (Galaxy Note20 i Galaxy Note20 Ultra). Aktualizacja, która udostępniona została najpierw w serii Galaxy S21, oferuje znakomite nowe funkcje aparatu umożliwiające robienie i edytowanie niesamowitych zdjęć i filmów, jak również nowe inteligentne funkcje, które poprawiają codzienne korzystanie z urządzenia Galaxy, by można było je jeszcze lepiej wykorzystać.







Smartfon Galaxy S21 z interfejsem One UI 3.1 wprowadził niesamowite innowacje w aparacie, dzięki czemu robienie oszałamiających zdjęć i nagrywanie profesjonalnie wyglądających filmów stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Teraz także właściciele smartfonów Galaxy S20 mogą poznać działanie tych funkcji dzięki aktualizacji One UI 3.1. Nie przegapisz żadnej chwili dzięki ulepszonej funkcji Jednego Ujęcia, która jednocześnie i za jednym dotknięciem rejestruje różne formaty zdjęć i wideo.



W interfejsie One UI 3.1 wprowadzono Gumkę do usuwania obiektów, która pomoże Ci zoptymalizować już gotowe ujęcie. To inteligentne nowe narzędzie znakomicie przydaje się podczas wycinania niechcianych części zdjęcia bez czasochłonnej ręcznej edycji. Aby usunąć zbędny obiekt, wystarczy dotknąć miejsca, w którym się znajduje, a niepożądany element zostanie automatycznie zaznaczony i usunięty.



One UI 3.1 oferuje ulepszony dotykowy autofokus i kontroler automatycznej ekspozycji, dzięki czemu regulacja ostrości i jasności zdjęć jest łatwiejsza niż wcześniej, a każde ujęcie staje się doskonałe. Wystarczy przesunąć palec w lewo lub w prawo w dowolnym miejscu na ekranie, aby dostosować jasność obrazu przed zrobieniem zdjęcia.



W interfejsie One UI 3.1 wprowadzono również nową funkcję nagrywania wieloma mikrofonami, która w trybie Wideo Pro umożliwia jednoczesną rejestrację dźwięku zarówno przez telefon, jak i podłączone urządzenie Bluetooth, takie jak słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds Pro, Buds Live i Buds+. Czy jesteś vlogerem, komentujesz nagrywane wideo, w którym chcesz być słyszany z daleka, czy też jako początkujący muzyk chcesz uzyskać profesjonalne brzmienie, osobno rejestrując dźwięk i swój głos, dzięki tej funkcji wykażesz się kreatywnością i sprawisz, że Twoje filmy będą wyglądały i brzmiały niesamowicie. Wszystkie Twoje najlepsze ujęcia i ulubione momenty są przechowywane w zaktualizowanej, przejrzystej i łatwej do nawigacji Galerii, w której filmy i zdjęcia są teraz pogrupowane, i uporządkowane.



Jeśli przejdziesz do Ustawień, w One UI 3.1 znajdziesz nowy tryb Ochrona Wzroku, który automatycznie reguluje emisję niebieskiego światła w zależności od pory dnia. Wybór cieplejszych tonów może ułatwić zasypianie wieczorem. Można też tak ustawić urządzenie, aby automatycznie dostosowywało kolory ekranu w ciągu dnia, albo samodzielnie opracować harmonogram takich zmian.



Twoja prywatność jest ważną sprawą, dlatego teraz One UI 3.1 ułatwia kontrolowanie tego, co udostępniasz. Usuń metadane ujawniające lokalizację zdjęć przed ich udostępnieniem lub użyj funkcji Private share, aby kontrolować, kto i na jak długo uzyska dostęp do wysyłanych przez Ciebie treści.



Nowy One UI 3.1 ułatwia ponadto łatwe korzystanie z ekosystemu Galaxy. Oprócz spójnego interfejsu, który sprawia, że bezproblemowo możesz przełączać się z telefonu na tablet i odwrotnie, w słuchawkach Galaxy Buds Pro, Buds Live i Buds+ dostępna jest funkcja Łatwe łączenie słuchawek, co oznacza, że dźwięk podąża za Tobą, gdy przełączasz się z jednego urządzenia Galaxy na inne. Z kolei podczas oglądania filmów na telefonie lub słuchania ulubionych utworów czy podcastów docenisz bardziej realistyczny i wciągający dźwięk, łącząc kompatybilny telefon ze słuchawkami Galaxy Buds Pro – a to dzięki Dźwięk 360 – funkcji umieszczającej Cię w samym centrum tego, czego właśnie słuchasz.































Źródło: Info Prasowe / Samsung