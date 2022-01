Galaxy S21 FE 5G już dostępny w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W sprzedaży debiutuje dziś najnowszy smartfon Galaxy S21 FE 5G zaprojektowany z myślą o użytkownikach którzy cenią sobie przyciągający wzrok design, wydajność, profesjonalny aparat, oraz łączność z ekosystemem. Linia Fan Edition to smartfony Galaxy wyposażone w lubiane przez użytkowników funkcje premium znane z serii Galaxy S21, które umożliwiają odkrywanie i wyrażanie siebie, tak aby innowacje były dostępne dla wszystkich. Smartfon wyróżnia się eleganckim designem – obudowa ma zaledwie 7.9 mm grubości i komponuje się płynnie z charakterystyczną ramką, która nadaje całości minimalistyczny wygląd. Dodatkowo ekran pokryty został wytrzymałym szkłem Gorilla Glass Victus , a konstrukcja jest wodoodporna (norma IP68). Smartfon dostępny jest w czterech kolorach w stylowym, matowym wykończeniu: oliwkowy, lawendowy, biały i grafitowy.







Wydajność na co dzień

Aby dostarczyć użytkownikom więcej mocy w codziennym użytkowaniu, smartfon Galaxy S21 FE 5G wyposażony został w szybki i wydajny procesor Snapdragon 888. W połączeniu z możliwościami 6.4 calowego ekranu Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem 120 HZ, smartfon Galaxy S21 FE 5G sprawdzi się doskonale zarówno przy ulubionych grach, jak i konsumpcji multimediów.



Długo działająca bateria

Pojemna 4500 mAh bateria w Galaxy S21 FE 5G pozwoli na długie godziny mobilnej rozrywki, pracy i pozostawania w kontakcie. Dzięki opcji superszybkiego ładowania 25 W można ją naładować do ponad 50% w zaledwie 30 minut.



Niesamowite zdjęcia w każdych warunkach

Galaxy S21 FE 5G kontynuuje fotograficzną tradycję serii Galaxy S21 oferując ustawienia, które pozwolą zarówno profesjonalistom jak i amatorom uchwycić niesamowite ujęcia (również przy słabym oświetleniu) i nagrania video. 32-megapikselowy aparat przedni S21 FE 5G wykona wysokiej jakości selfie, a funkcja podwójnego nagrywania pozwoli rejestrować widok z obu obiektywów równocześnie.



Smartfon Galaxy S21 FE 5G dostępny jest w sprzedaży od 11 stycznia 2022 r. Decydując się na zakup do 18 stycznia 2022 r. można skorzystać ze specjalnej oferty i zyskać szansę na prezent w postaci bezprzewodowych słuchawek Galaxy Buds2. Promocja trwa do 18 stycznia 2022 lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegółowe warunki promocji dostępne są na stronie samsung.pl.



















Źródło: Info Prasowe / Samsung