Galaxy Tab S12 - już w sprzedaży z atrakcyjną ofertą premierową

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do 25 października 2026 roku, każdy, kto zdecyduje się na zakup najnowszego tabletu Samsung Galaxy Tab S12+ lub Galaxy Tab S12 Ultra w ramach Programu Odkup, może odsprzedać swój dotychczasowy tablet lub smartfon i otrzymać od Samsung bonus do jego wyceny: 500 PLN przy zakupie Galaxy Tab S12+ lub 600 PLN przy zakupie Galaxy Tab S12 Ultra. W prezencie czeka też etui z klawiaturą o wartości do 999 PLN oraz bezpłatny dostęp do Google AI Pro i Empik GO nawet przez 6 miesięcy. Promocję organizuje Samsung Electronics Polska, a odkup prowadzi partner programu – firma Foxway.







Ile można dostać za stare urządzenie w Programie Odkup?

W Programie Odkup można sprzedać zarówno tablet, jak i smartfon. Kwotę odkupu ustala Foxway na podstawie modelu i stanu urządzenia. Do tej kwoty Samsung dolicza bonus: 500 PLN przy zakupie Galaxy Tab S12+ i 600 PLN przy zakupie Galaxy Tab S12 Ultra. Przykładowo za Galaxy Tab S11 Ultra (1 TB) w bardzo dobrym stanie Foxway oferował 7 października 3400 PLN. Przy zakupie Galaxy Tab S12 Ultra uczestnik otrzyma więc łącznie 4000 PLN, a przy zakupie Galaxy Tab S12+ – 3900 PLN. Pieniądze trafiają przelewem na konto bankowe uczestnika, a pula odkupów nie jest limitowana.



Etui z klawiaturą i subskrypcje w prezencie

Kupujący mogą też odebrać etui Book Cover Keyboard Slim. Do Galaxy Tab S12 Ultra przysługuje model o wartości 999 PLN, a do Galaxy Tab S12+ – model o wartości 779 PLN. Dla każdego tabletu przygotowano 300 sztuk. Żeby odebrać prezent, trzeba aktywować tablet do 1 listopada 2026 r., zalogować się w aplikacji Samsung Members i do 8 listopada wypełnić formularz zgłoszeniowy z dowodem zakupu. Samsung wyśle etui w ciągu 30 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. W pakiecie są też bezpłatne subskrypcje: Google AI Pro na 6 miesięcy oraz Empik GO na 180 dni. Dodatkowo studenci mogą zakupić najnowsze tablety Galaxy Tab S12 Ultra i Galaxy Tab S12+ z 10% rabatem.



Jak skorzystać z Programu Odkup przy zakupie tabletu z serii Galaxy Tab S12?

- Kup Galaxy Tab S12+ lub Galaxy Tab S12 Ultra między 7 a 25 października 2026 r. u jednego z partnerów handlowych lub sklepie internetowym Samsung.pl. Lista partnerów obejmuje m.in. RTV EURO AGD, Media Expert, MediaMarkt, x-kom, Komputronik, NEONET, Samsung Brandstores oraz operatorzy Play, Plus i T-Mobile5

- Aktywuj tablet do 1 listopada 2026 r. Uruchom go na co najmniej 5 minut z aktywną kartą SIM polskiego operatora.

Zaloguj się na tablecie do aplikacji Samsung Members na swoje Konto Samsung. W ciągu 24 godzin od aktywacji pojawi się baner promocji

- Do 8 listopada 2026 r. wypełnij formularz promocyjny. Dołącz skan paragonu lub faktury i zdjęcie pudełka z numerem IMEI

- Po weryfikacji zgłoszenia (do 14 dni) dostaniesz e-mailem indywidualny kod promocyjny

- Do 15 listopada 2026 r. wyceń stare urządzenie i wypełnij formularz odkupu na stronie samsungodkup.foxway.tech. Wybierz wariant „Przelew na konto” i wpisz kod

- W ciągu 4 dni roboczych wyślij urządzenie do Foxway. Wysyłka jest bezpłatna.



Foxway sprawdzi urządzenie w ciągu 21 dni od dostarczenia. Pieniądze wypłaci w ciągu kolejnych 21 dni od zakończenia wyceny.



Jakie urządzenia można oddać w ramach Programu Odkup?

Do Programu Odkup można oddać zarówno tablet, jak i smartfon. Listę modeli objętych odkupem Foxway publikuje na Stronie Programu. Warto sprawdzić ją i aktualną wycenę tuż przed wysłaniem formularza, bo ceny mogą się zmieniać. Urządzenie musi działać: włączać się i wyłączać, mieć sprawny ekran dotykowy i port ładowania. Nie może być zablokowane. Promocja Odkup obowiązuje od 7 do 25 października przy zakupie najnowszych tabletów z serii Galaxy Tab S12. Pełny regulamin promocji jest dostępny na stronie premieragalaxytab.samsung.pl.

























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG