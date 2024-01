Galaxy XCover7 i Tab Active5 - urządzenia mobilne do zadań specjalnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung zaprezentował najnowszy wytrzymały smartfon Galaxy XCover7 i tablet Galaxy Tab Active5 – urządzenia zaprojektowane z myślą o biznesie i gotowe stawić czoła trudnym wyzwaniom, w tym pracy w terenie, wymagającej wszechstronności, optymalizacji i bezpieczeństwa. Oba urządzenia zapewniają lepszą mobilność z łącznością 5G, wzmocnioną wydajność mobilnego procesora oraz zwiększoną pamięć. Ponadto smartfon XCover7 jest wyposażony w nową wysokiej jakości tylną kamerę oraz większy wyświetlacz o lepszej rozdzielczości, natomiast z tabletu Tab Active5 można korzystać zarówno w trybie z wymiennymi bateriami, jak i w trybie No Battery, co daje swobodę pracy w różnych warunkach.







Zaprojektowane z myślą o wytrzymałości

Galaxy XCover7 i Galaxy Tab Active5 zostały zaprojektowane tak, by doskonale znosić wymagające warunki pracy, dzięki czemu użytkownicy mogą bez obaw korzystać ze swoich urządzeń. Oba urządzenia – oraz rysik S Pen dołączony do Tab Active5 – mają klasę ochrony IP68[2] w zakresie odporności na wodę i pył, zapewniając poziom odporności odpowiedni do stosowania w wymagających środowiskach pracy, takich jak place budowy czy magazyny. Skonstruowany zgodnie z wojskowym standardem MIL-STD-810H, smartfon Galaxy XCover7 jest zaprojektowany tak, by był odporny na upadek z wysokości do 1,5 m, zaś tablet Galaxy Tab Active5 jest odporny na upadek z wysokości 1.8 m, jeśli jest umieszczony w dołączonym etui ochronnym.



W smartfonie Galaxy XCover7 i tablecie Galaxy Tab Active5 zastosowano odpowiednio szkło Corning Gorilla Glass Victus+ i Corning Gorilla Glass 5, zwiększające ich trwałość i odporność na zarysowania. Wyświetlacze urządzeń pozwalają również na regulację czułości na dotyk, dzięki czemu można z nich łatwo korzystać w rękawicach roboczych. Zostały również dokładnie przetestowane pod kątem kontaktu ze środkami do dezynfekcji. Dzięki tym specyfikacjom wzmocnione urządzenia Samsung Galaxy są w stanie wytrzymać trudne warunki pogodowe lub podobne zagrożenia, co sprawia, że są idealnym wyborem dla pracowników terenowych z różnych branż.



Zaprojektowane, by zapewnić możliwość pracy w biurze, w terenie i na pierwszej linii

W coraz bardziej zdigitalizowanym świecie firmy muszą zapewnić pracownikom zachowanie stałej łączności i pozostawania online. Galaxy XCover7 został udoskonalony, by zapewnić szybką i niezawodną łączność 5G z Wi-Fi 5, zaś Galaxy Tab Active5 oferuje 5G i Wi-Fi 6. Ta nowoczesna łączność umożliwia pracownikom wydajną i efektywną współpracę.



Oprócz płynnej łączności, wysokiej jakości wyświetlacze Galaxy XCover7 i Galaxy Tab Active5 zapewniają łatwe, wygodne użytkowanie. 6.6-calowy ekran XCover7 zapewnia większą powierzchnię roboczą oraz zwiększoną rozdzielczość w porównaniu z wcześniejszymi generacjami. 8-calowy ekran Tab Active5 zapewnia lepszą widoczność w warunkach zewnętrznych dzięki zwiększonej jasności wyświetlacza i płynniejsze przeglądanie dzięki częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Oba urządzenia są zaprojektowane tak, by oferować wszechstronne wsparcie dla przedsiębiorstwa, jednocześnie utrzymując smukłą, lekką budowę wygodną do wykorzystania miejscu pracy i w drodze.



Wzmocnione urządzenia Samsung Galaxy zapewniają ciągłość pracy, zapewniając pracownikom potrzebne wsparcie i łączność, nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy. Podczas długiego dnia pracy w terenie lub w fabryce, pracownicy używający urządzeń Galaxy XCover7 i Tab Active5 mogą korzystać z opcji szybkiego ładowania, by ograniczyć stracony czas pomiędzy ładowniami i osiągnąć wyższą produktywność. Oba urządzenia są również wyposażone w wymienne baterie, co pozwala zminimalizować przestoje zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.



Tablet Galaxy Active5 może działać bez baterii w trybie No Battery. Umożliwia to pracownikom korzystanie z urządzenia bez przerw na stoiskach i w pojazdach, chroniąc zdrowie baterii w gorących środowiskach. Galaxy XCover7 i Tab Active5 są również wyposażone w interfejsy ładowania POGO, upraszczające proces ładowania poprzez umożliwienie obszarom roboczym ze stacjami dokującymi POGO ładowania wielu urządzeń na raz.



Zaprojektowane pod kątem maksymalizacji wydajności i bezpieczeństwa

Wzmocnione urządzenia Samsung zaprojektowano również pod kątem maksymalizacji produktywności oraz upraszczania i wydajności pracy w terenie. Zwiększony poziom głośności ułatwia pracę, zapewniając wyraźniejszy dźwięk. Programowalne przyciski umożliwiają wykorzystywanie skrótów i zwieszają produktywność, zaś szybkie skanowanie kodów kreskowych za pomocą Knox Capture upraszcza operacje w magazynach i mobilnych punktach sprzedaży (mPOS).



Pracownicy mogą również wykorzystać pełne możliwości swojego smartfonu lub tabletu dzięki poprawionej łączności z PC. Urządzenia bez trudu radzą sobie z szybkim udostępnianiem treści, jednoczesnym wyświetlaniem i ogólną ciągłością pracy pomiędzy urządzeniem mobilnym a PC poprzez aplikację Link do Windows lub emulowanie interfejsu komputera stacjonarnego na potrzeby zadań realizowanych przez pracowników w terenie i w biurze.



Środowisko biznesowe podlega ciągłym przemianom i dążeniu do zwiększenia efektywności, a wzmocnione urządzenia Samsung Galaxy umożliwiają pracownikom osiągnięcie lepszych wyników w krótszym czasie, pomagając im w zaspokojeniu wymagań konsumentów poprzez zwiększenie produktywności i usprawnienie operacji w miejscu pracy. Galaxy XCover7 i Galaxy Tab Active5 są również kompatybilne z szeregiem akcesoriów oferowanych przez strony trzecie,[15] od rozmaitych funkcjonalnych etui do stacji ładujących, PTT ze złączem USB-C i wiele innych – co zapewnia pełną integrację z każdym środowiskiem pracy.



Ponadto Galaxy XCover7 i Galaxy Tab Active5 jako pierwsze wzmocnione urządzenia Samsung współpracują z Samsung Knox Vault.[16] W ramach zaangażowania Samsung Galaxy w rozszerzanie silnych zabezpieczeń poza grupę urządzeń flagowych, klienci korporacyjni mają teraz jeszcze większy wybór urządzeń, z których mogą bezpiecznie korzystać w swojej działalności. Knox Vault pomaga chronić najbardziej krytyczne dane w tych urządzeniach, w tym informacje związane z blokowaniem ekranu takie jak kody PIN, hasła i wzory.



Tworzy on bezpieczne środowisko wykonawcze, które jest fizycznie oddzielone od głównego procesora i pamięci systemu oraz działa od momentu zarejestrowania przez użytkownika blokady ekranu – dzięki czemu użytkownicy mogą bez problemu korzystać z potrzebnych zabezpieczeń. Knox Vault może pomagać w ochronie kluczy bezpieczeństwa użytkownika, które szyfrują dane przechowywane w urządzeniu, wspierając zapewnianie bezpieczeństwa – nawet jeśli urządzenie zostanie zgubione lub skradzione. Samsung Knox Vault jest rozwiązaniem sprzętowym i odpornym na manipulacje, chroniącym dane użytkownika nie tylko przed hakowaniem, ale również przed atakami sprzętowymi z wykorzystaniem najnowocześniejszych profesjonalnych narzędzi.



Dostępność

Nowe modele Galaxy XCover7 i Tablet Galaxy Active5 będą dostępne od stycznia 2024 r.

































Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG