Galaxy Z Flip7 - moc AI nowym wyświetlaczem FlexWindow

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentuje Galaxy Z Flip7: kompaktowy smartfon wspomagany sztuczną inteligencją i obsługą multimodalną, wyposażony w nowy funkcjonalny wyświetlacz FlexWindow. Wystarczająco mały, by zmieścić się w kieszeni, a jednocześnie wystarczająco mocny, by zapewnić to,czego oczekujemy od smartfonu. Od intuicyjnej, głosowej obsługi funkcji AI po kreatywne autoportrety, Galaxy Z Flip7 to inteligentny kompaktowy towarzysz zaprojektowany z myślą o płynnej interakcji i codziennym intuicyjnym wsparciu.







Największy i najjaśniejszy wyświetlacz FlexWindow

Widok nowego wyświetlacza FlexWindow rozciąga się od krawędzi do krawędzi, przenosząc najważniejsze informacje i funkcje na pierwszy plan. W praktyce oznacza to szybszy dostęp do wiadomości, sprawdzania planu dnia czy zrobienia wysokiej jakości selfie. Najjaśniejszy jak dotąd wyświetlacz FlexWindow w smartfonie Galaxy Z Flip ma superpłynną częstotliwość odświeżania, dzięki czemu przewijanie odbywa się niezywkle płynnie, a treści są doskonale widoczne nawet w słoneczny dzień.



4.1-calowy wyświetlacz Super AMOLED FlexWindow, największy w całej rodzinie Galaxy Z Flip jest w całości funkcjonalny, dzieki czemu możemy zobaczyć i zrobić więcej na ekranie zewnętrznym. Dzięki szczytowej jasności 2600 nitów i częstotliwości odświeżania 120 Hz zarówno na głównym wyświetlaczu, jak i na FlexWindow, Galaxy Z Flip7 umożliwia bardzo płynne przewijanie ekranu, oglądanie treści i granie. Dodatkowo, FlexWindow został wzbogacony o funkcję Vision Booster, która poprawia widoczność na zewnątrz, dzięki czemu użytkownicy mogą pozostać w kontakcie, gdziekolwiek się znajdują. Główny wyświetlacz to 6.9-calowy dynamiczny AMOLED 2X zbudowany z myślą o wyjątkowo płynnych i wciągających wrażeniach.



Najsmuklejszy i wytrzymały Galaxy Z Flip

Smartfon Galaxy Z Flip7 został stworzony z myślą o mobilności, wydajności i wygodnej obsłudze. Dzięki kompaktowym rozmiarom i smukłej sylwetce bez trudu mieści się w małej kieszeni lub torebce, więc jest idealnym codziennym towarzyszem. Dodatkowo, nie musimy się martwić o nieuniknione upadki i wstrząsy. Smartfon został zaprojektowany tak, by sprostać rygorom codziennego użytkowania.



Ważący zaledwie 188 gramów i mierzący tylko 13.7 mm po złożeniu, Galaxy Z Flip7 jest najsmuklejszym smartfonem w swojej linii. Obudowa i tył są chronione szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2. Zawias Armor FlexHinge jest cieńszy niż w poprzedniej generacji, ma udoskonaloną konstrukcję i wykonany jest z trwalszych materiałów, co daje nie tylko większą wytrzymałość, ale również płynniejsze rozkładanie i składanie. Całość zamknięta jest w odpornej na czynniki zewnętrzne ramce Armor Aluminum Frame.



Moc, inteligencja i długi czas pracy

Galaxy Z Flip7 zyskał smuklejszą sylwetkę i udoskonalone możliwości w porównaniu z poprzednikiem, a jednocześnie został wyposażony większą baterię i wyświetlacz, a wszystko to w bardziej kompaktowej formie.

- Bateria 4300 mAh ma największą pojemność w historii serii Galaxy Z Flippozwalając na nawet 31 godzin odtwarzania filmów na jednym ładowaniu.

- Sercem smartfonu Galaxy Z Flip7 jest najnowszy procesor wykonany w architekturze 3 nm, dostosowany do urządzeń z rodziny Galaxy i dopasowany do współczesnego stylu życia. Również procesory graficzny i neuronowy są mocniejsze niż w modelu Galaxy Z Flip6.

- W smartfonie Galaxy Z Flip7 po raz pierwszy pojawia się funkcja rzutowania ekranu Samsung DeX umożliwiająca natychmiastowe przekształcenie go w poręczną stację roboczą – wystarczy podłączyć rozłożony smatfon do monitora, by móc pracować niemal jak na komputerze.



AI w kieszeni

Dzięki rozbudowanej funkcjonalności wyświetlacza FlexWindow i pakietowi funkcji Galaxy AI, inteligentniejszej i bardziej intuicyjnej niż kiedykolwiek wcześniej, Galaxy Z Flip7 wprowadza nową erę wygody i użyteczności, umożliwiając wyszukiwanie informacji z użyciem poleceń głosowych i wykonywanie operacji bezpośrednio na ekranie. Smartfon pracuje w środowisku systemu operacyjnego Android 16 z nakładką-interfejsem One UI 8 i od razu po wyjęciu z pudełka daje możliwość korzystania z prawdziwe multimodalnych doświadczeń z AI zoptymalizowanych pod kątem jego kompaktowej, składanej konstrukcji, gdzie wiele zadań można teraz wykonywać bezpośrednio na wyświetlaczu zewnętrznym. Intuicyjna obsługa jedną ręką zwiększa produktywność i wprowadza jeszcze więcej opcji personalizacji, dzięki czemu Galaxy Z Flip7 jest poręcznym inteligentnym towarzyszem niezależnie od tego, do czego go potrzebujemy. Galaxy Z Flip7 oferuje nowy poziom personalizacji opartej na sztucznej inteligencji, dostosowany do stylu życia i codziennej rutyny użytkowników. Od wyselekcjonowanych sugestii tapet po emoji, kolory i widżety, wyświetlacz FlexWindow staje się dynamicznym rozszerzeniem osobowości użytkownika.



Tryb Gemini Live jest teraz dostępny bezpośrednio z ekranu FlexWindow, umożliwiając użytkownikom wyszukiwanie informacji i wykonywanie zadań poleceniami głosowymi – bez użycia rąk. Przykładowo, przygotowując się do zagranicznej podróży, wystarczy powiedzieć, czego potrzebujemy. Gemini, pobierze szczegóły lotu z Samsung Wallet, ustawi przypomnienie o wyjeździe na lotnisko, a nawet znajdzie najlepiej oceniane restauracje w miejscu docelowym. Ponadto, wszystkie te informacje mogą być przechowywane i łatwo dostępne w aplikacji Notes. To jak osobisty asystent w Twoim smartfonie działający bezpośrednio na wyświetlaczu zewnętrznym.

- Dzięki możliwości dostępu do aplikacji Aparat w Gemini Live, uzyskanie pomocy w czasie rzeczywistym jest tak proste, jak wycelowanie obiektywu. Niezależnie od tego, czy pakujemy się w podróż, czy wybieramy ubranie, możem po prostu pokazać Gemini, na co patrzy i zadać pytanie: „Które z tych ubrań jest lepsze biorąc pod uwagę aktualną pogodę w Seulu?”. Gemini odpowie – jak pomocny przyjaciel.

- Pasek Now Bar pokazuje aktywność aplikacji w czasie rzeczywistym i alerty bezpośrednio na wyświetlaczu zewnętrznym, a teraz jest zintegrowany z jeszcze większą liczbą aplikacji firm trzecich. Szybki rzut oka na ekran FlexWindow pozwala sprawdzić przewidywany czas przejazdu, zobaczyć odtwarzany utwór, zerknąć na najnowsze wyniki rozgrywek i o wiele więcej.

- Funkcja Now Brief wyświetla jeszcze bardziej spersonalizowane codzienne wiadomości, w tym informacje o ruchu drogowym, przypomnienia, wydarzenia z kalendarza i podsumowania aktywności fizycznej. Użytkownicy mogą otrzymywać spersonalizowane rekomendacje muzyczne i filmowe na podstawie subskrypcji i zainteresowań, a także łatwo sprawdzać dane dotycząco zdrowia i samopoczucia pobrane z aplikacji Samsung Health i z zegarka Galaxy Watch.

- Zegar na ekranie FlexWindow dostosowuje się i rozciąga, by dopasować się do tapety użytkownika, dostosowując font do obiektów, by zapewnić wyraźne wyświetlanie czasu. Niezależnie od tego, czy na tapecie mamy ustawiony autoportret czy panoramę, zegar na ekranie blokady pozostaje widoczny bez zakłócania obrazu.



Studio autoportretu w kieszeni

Galaxy Z Flip7 dysponuje flagowymi możliwościami fotograficzne, zwłaszcza w przypadku autoportretów. Zaawansowana technologia Samsung ProVisual Engine inteligentnie optymalizuje każde ujęcie, by zapewnić wyraźne, szczegółowe zdjęcia w dowolnym oświetleniu, bez konieczności ręcznej regulacji. Od uchwycenia zabawnych momentów ze zwierzętami domowymi po powiększone ujęcia festiwalowe i portrety o zachodzie słońca, Galaxy Z Flip7 rejestruje oszałamiające obrazy bez statywu, a nawet bez konieczności rozkładania smartfonu.

- Obiektywy szerokokątny 50 MP i ultraszerokokątny 12 MP, zapewniają wyrazisty obraz w każdym oświetleniu, niezależnie od tego, czy wykonujemy zdjęcia krajobrazowe, czy wysokiej jakości autoportrety bezpośrednio aparatem zewnętrznym.

- Dzięki Zaawansowanej Nightografii użytkownicy mogą robić żywe zdjęcia w warunkach słabego oświetlenia dzięki ulepszonej regulacji czułości oraz eliminacji zakłóceń i rozmyć.

- 10-bitowy szeroki zakres dynamiczny (HDR) zapewnia bogatsze kolory, głębszy kontrast i bardziej realistyczne szczegóły w filmach, niezależnie od pory dnia.

- Galaxy Z Flip7 przenosi na wyższy poziom jakość autoportretów robionych bezpośrednio aparatem z wyświetlacza FlexWindow. Podgląd w czasie rzeczywistym pozwala użytkownikom na natychmiastowy podgląd i udoskonalanie ujęć z aparatu FlexCam. Dzięki nowemu Zoom Slider użytkownicy mogą szybko skalować obraz jednym ruchem palca, by ująć na zdjęciu całą sylwetkę lub wszystkich członków portretowanej grupy.

- Dzięki Podglądowi ekranu okładki (Dual Preview) fotograf i fotografowany widzą kompozycję ujęcia w czasie rzeczywistym na wyświetlaczach głównym i zewnętrznym, co pozwala uzyskać idealny efekt już za pierwszym razem.

- Codzienne chwile z domowym zwierzakiem stają się przyciągającymi wzrok ujęciami dzięki funkcji Studio portretu (Portrait Studio) z pakietu funkcji Asystent zdjęć (Photo Assist), niezależnie od tego, czy mają zabawny kreskówkowy styl, dziwaczny wygląd rybiego oka, czy dopracowane, profesjonalne wykończenie.



Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Aby urządzenia foldables były dostępne dla jeszcze większej liczby użytkowników, Samsung zapowiedział też nowy model Galaxy Z Flip7 FE. Kompaktowy po złożeniu, Galaxy Z Flip7 FE ma 6.7-calowy wyświetlacz główny o wciągających wrażeniach wizualnych. Aparat FlexCam o rozdzielczości 50 MP umożliwia robienie wysokiej jakości autoportretów i nagrywanie filmów bez użycia rąk, a nawet bez otwierania urządzenia. Funkcja Now Brief wyświetla na pierwszym planie ekranu wyświetlacza zewnętrznego przydatne wiadomości – w tym prognozę pogody, codzienne harmonogramy i powiadomienia o dojazdach – w układzie zoptymalizowanym dla kompaktowej formy smartfonu Galaxy Z Flip7 FE. Dostępny w kolorach czarnym i białym, wyróżnia się minimalistycznym wyglądem, który dopełnia jego inteligentną, składaną konstrukcję.



Mobilne bezpieczeństwo z myślą o przyszłości

W miarę jak doświadczenia mobilne stają się coraz bardziej inteligentne i połączone, Samsung wzmacnia fundamenty ich ochrony, wprowadzając nowe zabezpieczenia dla lokalnej sztucznej inteligencji, rozszerzając detekcję zagrożeń w komunikacji między urządzeniami i zwiększając bezpieczeństwo sieci dzięki szyfrowaniu odpornemu na ataki wykorzystujące komputery kwantowe. Interfejs One UI 8 zapewnia większą prywatność spersonalizowanym doświadczeniom AI dzięki nowej funkcji Knox Enhanced Encrypted Protection. Funkcja ta tworzy zaszyfrowane, specyficzne dla aplikacji środowiska przechowywania w bezpiecznym obszarze pamięci urządzenia, zapewniając każdej aplikacji dostęp jedynie do własnych poufnych informacji. Wraz z interfejsem One UI 8 Samsung rozwija środowisko Knox Matrix, by zapewnić bardziej aktywną i przyjazną dla użytkownika ochronę w całym ekosystemie Galaxy. Ponadto, w ramach ciągłych starań o bezpieczeństwo, Samsung integruje kryptografię postkwantową z Zabezpieczeniami Sieci Wi-Fi (Secure Wi-Fi). Ulepszenie to zabezpiecza proces wymiany kluczy u podstaw szyfrowanych połączeń, pomagając zapewnić solidną prywatność nawet w sieciach publicznych.



Dostępność

Smartfon Galaxy Z Flip7 będzie dostępny w przedsprzedaży od 9 lipca, a w szerokiej dystrybucji od 25 lipca. Galaxy Z Flip7 jest dostępny w kolorach niebieskim, czarnym, czerwonym i eksluzywnym kolorze zielonym – dostępnym jedynie na samsung.pl. Model Galaxy Flip7 FE jest dostępny w kolorach czarnym i białym.



Dla większego spokoju ducha, plan serwisowy Samsung Care+ oferuje kompleksową ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami, obejmując naprawy i wymiany. Dodatkowo, Samsung wprowadza Nowy Klub Galaxy (New Galaxy Club) dla entuzjastów najnowszych technologii.



Po zakupie smartfonu Galaxy Z Flip7 lub Galaxy Z Flip7 FE można uzyskać bezpłatnie rozszerzony dostęp do planu abonamentowego Google AI Pro i 2 TB przestrzeni dyskowej w chmurze na 6 miesięcy.

































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG