Galaxy Z Fold8 Ultra i inne nowości Samsunga

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung wprowadza do sprzedaży najnowszą serię smartfonów Galaxy Z i zegarki z serii Galaxy Watch. Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, Flip8, Watch Ultra2 i Watch9 można kupić u operatorów, w sieciach handlowych, na Samsung.com i w salonach Samsung Brand Store. Przedsprzedaż tegorocznej serii Galaxy Z na polskim rynku zakończyła się sukcesem, osiągając 30% wzrost wyników względem poprzedniej generacji. Projektując najnowszą serię Galaxy Z Samsung korzystał z dotychczasowych siedmiu lat doświadczeń w produkcji składanych smartfonów. Firma proponuje w tym roku trzy modele – każdy dostosowany do indywidualnych potrzeb odbiorców.







Nowa seria Galaxy Z - trzy modele do wyboru

Projektując najnowszą serię Galaxy Z Samsung korzystał z dotychczasowych siedmiu lat doświadczeń w produkcji składanych smartfonów. Firma proponuje w tym roku trzy modele – każdy dostosowany do indywidualnych potrzeb odbiorców.



Galaxy Z Fold8 zyskał nową, unikatową konstrukcję. Szerszy ekran zewnętrzny idealnie sprawdzi się w przypadku czynności: czytania wiadomości, przeglądania internetu, oglądania krótkich formatów video. Po rozłożeniu główny wyświetlacz o nowych proporcjach 4:3 sprawdzi się do czytania, oglądania i gier. W Gemini Notebook można z kolei wygodnie zbierać notatki, zdjęcia, nagrania i pliki w jednym miejscu. Galaxy Fold8 waży 201 g, co czyni go najlżejszym modelem Fold w historii marki.



Galaxy Z Fold8 Ultra, to z kolei znana z innych modeli Galaxy wersja Ultra w składanym wydaniu. Ma większą przestrzeń do pracy, zaawansowany system aparatów i moc obliczeniową do wymagających zadań. 8-calowy główny ekran wspomaga wielozadaniowość, a funkcja Now Nudge podpowiada kolejne kroki w obsługiwanych aplikacjach, upraszczając codzienne czynności. Główny aparat 200 MP zyskał HDR w trybie 200 MP, dzięki czemu zyskujemy więcej detali, lepsze kolory i ostrość. Nowy aparat ultraszerokokątny 50 MP daje z kolei więcej możliwości przy szerszych kadrach i zdjęciach makro. Galaxy Z Fold8 Ultra ma baterię o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie 45 W i rozbudowany system chłodzenia. To najsmuklejszy model Z Fold do tej pory – mierzy 4.1 mm po rozłożeniu i waży 215 g.



Galaxy Z Flip8, to z kolei najbardziej kompaktowy model z najnowszej serii. Odświeżony ekran FlexWindow daje dostęp do aplikacji i informacji bez rozkładania telefonu. Funkcja Now Brief pokazuje spersonalizowane informacje na podstawie kalendarza, codziennych zwyczajów i zainteresowań użytkownika. Z ekranu FlexWindow można też uruchomić Gemini – przyciskiem bocznym lub poleceniem głosowym. Aparat 50 MP z ProVisual Engine i funkcjami FlexCam ułatwia kreatywne fotografowanie pod nietypowymi kątami, edytowanie i udostępnianie zdjęć oraz filmów.



We wszystkich trzech modelach Galaxy ZFold8 Ultra, Z Fold8 i Z Flip8 skorzystamy z funkcji Dual Recording, która pozwala nagrywać równocześnie to, co się dzieje przed obiektywem i reakcję użytkownika. Dodatkowo, najnowsza funkcja My FanCam pozwala śledzić i kadrować wybrany obiekt na zarejestrowanym materiale video, ułatwiając edycję video.





Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9: dbanie o siebie z poziomu nadgarstka

Najnowsze smartwatche Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9 pozwalają przełożyć dane o naszych parametrach życiowych na konkretne wskazówki jak dbać o siebie na co dzień. Oba modele pracują na platformie Snapdragon Wear Elite i zyskały nowy, wygodny design.



Model Galaxy Watch Ultra2 przeznaczony jest dla użytkowników korzystających z outdoorowych aktywności, którym zależy na wytrzymałości baterii i precyzyjnym monitorowaniu parametrów. Został wyposażony w baterię o pojemności 800 mAh, wyświetlacz o jasności do 5000 nitów, tytanową obudowę odporną na uderzenia i dedykowane tryby sportowe, w tym Bieg przełajowy (Trail Run) oraz certyfikaty IP69K i 10 ATM oraz normę EN13319.



Galaxy Watch9, to z kolei inteligentny zegarek, który na co dzień pozwala monitorować aktywność i sen, dostarczając podpowiedzi jak kompleksowo zadbać o siebie. Dostępny w wersji 40 mm i 44 mm, ma lekką aluminiową obudowę, wyświetlacz o jasności do 3000 nitów i funkcje, takie jak: Stan zdrowia (Vitals), Zdrowie Serca (Heart Health Score), Dzienne obciążenie kardio (Daily Cardio Load), Wskaźnik sprawności (Fitness Index) oraz Słuch (Hearing).



Dostępność najnowszych urządzeń Galaxy

Od 7 sierpnia Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 i Flip8 można kupić u operatorów, w sieciach handlowych, na Samsung.com i w salonach Samsung Brand Store. Przejście z iPhone’a na Galaxy jest teraz prostsze. W zaktualizowanej aplikacji Smart Switch wystarczy zeskanować kod QR, żeby bezprzewodowo przenieść dane, bez konieczności bez instalowania dodatkowej aplikacji. Smart Switch przenosi też hasła i klucze dostępu, historię połączeń, ustawienia dostępności i dane eSIM. Dzięki nowej zgodności Quick Share z AirDrop pliki można teraz wymieniać między iOS i Galaxy w obie strony.





Samsung startuje z ofertą premierową towarzyszącą rozpoczęciu sprzedaży nowej serii Galaxy Z i Galaxy Watch

Od 7 do 21 sierpnia 2026 r. klienci kupujący smartfony Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Flip8 mogą wybrać wersję z większą pamięcią w niższej cenie oraz zyskać zniżkę na zegarek Galaxy Watch Ultra2 lub Galaxy Watch9. Klienci kupujący nowe zegarki mogą z kolei oddać stare urządzenie w Programie Odkup i otrzymać dodatkowy bonus.



Większa pamięć w niższej cenie

Klienci, którzy w okresie trwania promocji zdecydują się na zakup Galaxy Z Fold8 Ultra lub Galaxy Z Fold8 z pamięcią TB mogą nabyć go w niższej cenie, oszczędzając 850 PLN. Podobna zasada obowiązuje przy zakupie Galaxy Z Fold8 Ultra 512 GB (450 PLN) oraz Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Flip8 512 GB (425 PLN). Klienci kupujący nowe urządzenie z serii Galaxy Z zyskają również dostęp do sześciomiesięcznej subskrypcji Google AI Pro.



Zniżka na zegarek przy zakupie smartfona

Dodatkowo, kupując w ramach obowiązującej promocji smartfon Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 lub Galaxy Z Flip8, można dodatkowo otrzymać rabat na zakup zegarka Galaxy Watch Ultra2 (550 PLN) albo Galaxy Watch9 (350 PLN).



Program Odkup dla nowych zegarków Galaxy Watch

Klienci kupujący nowy zegarek Galaxy Watch Ultra2 lub Galaxy Watch9 mogą oddać swoje dotychczasowe urządzenie w Programie Odkup, prowadzonym przez Foxway OÜ. Do wyceny starego urządzenia Samsung dodaje bonus: 400 PLN przy zakupie Galaxy Watch Ultra2 i 200 PLN przy zakupie Galaxy Watch9.



W Oficjalnym Sklepie na samsung.pl Klienci mogą wybrać, czy chcą obniżyć cenę nowego zegarka od razu przy zakupie, czy otrzymać kwotę za stare urządzenie przelewem po jego wycenie przez Foxway. U Partnerów Handlowych Samsung, między innymi w sieciach Media Expert, Media Markt, x-kom i RTV Euro AGD oraz u operatorów Plus, T-Mobile i Play – obowiązuje rejestracja w formularzu promocyjnym po zakupie i przesłanie kodu promocyjnego do Foxway.



Warunki uczestnictwa

Z Programu Odkup nie można skorzystać, jeśli oddawane urządzenie nie włącza się, nie działa bez ładowarki lub ma uszkodzony ekran. Pełne zasady obu ofert, w tym pełną listę Partnerów Handlowych można znaleźć w regulaminach promocji dostępnych na stronie premiera.samsung.pl. Dodatkowo kupujący nowe zegarki Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9 mogą zyskać 60-dniowy okres próbny w aplikacji Strava.



























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG