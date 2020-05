GameVoice Mix dla zewnętrznej karty Sound BlasterX G6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology po raz kolejny wychodzi naprzeciw potrzebom graczy i dodaje do swojego flagowego produktu technologiczny majstersztyk zwany GameVoice Mix. Owa technologia odpowiada za programową obsługę balansu dźwiękowego, która ma za zadanie poprawić wrażenia odsłuchowe podczas używania swoich zestawów do grania. Dzięki płynnemu sterowaniu balansem pomiędzy odtwarzanym źródłem dźwięku a nadawanym sygnałem z mikrofonu gracze mogą teraz cieszyć się perfekcyjnie czystym, wyraźnym dźwiękiem z czatu i gry. Od dzisiaj Sound BlasterX G6 wyposażony zostaje w funkcję audio balansu, który pozwala kontrolować poziom głośności pomiędzy dwoma źródłami dźwięku za pomocą jednego pokrętła.







Dzięki tej funkcji gracze mają kontrolę nad dźwiękiem z gry a komunikacją. Mogą lepiej słyszeć członków swojej drużyny nie tracąc przy tym żadnej akcji.



Od premiery, która odbyła się w 2018r., karta dźwiękowa Sound BlsterX G6 jest bardzo dobrze przyjmowana na rynku przez uznawanych recenzentów dźwiękowych i „braci gaymingowej”. DAC został wielce doceniony zdobywając nagrodę „Innovation Awards Honoree In Gaming” na największych targach elektroniki użytkowej „CES 2019”.



Ta perełka, wśród zewnętrznych kart dźwiękowych USB, została uzbrojona w najlepsze podzespoły klasy audiofilskiej, charakteryzujące się parametrami, które powalają konkurencję na kolana:

• 130 dB DNR, 32-bitowy 384 kHz DAC,

• Podwójny dyskretny wzmacniacz słuchawkowy Xamp o wyjątkowo niskiej impedancji wyjścia zaczynającej się od 16 Ω a kończąc na możliwościach dla studyjnych słuchawek o impedancji 600 Ω,

• Dekodowanie dźwięku Dolby Digital i technologii wirtualizacji dźwięku przestrzennego dla 5.1, 7.1 wraz z balansem dźwiękowym „ GameVoice Mix”,

• Scout Mode – przyszłość gier,

• i wiele innych.



Karta dźwiękowa Creative Sound BlasterX G6 kosztuje 659 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Creative