Gameplay Battlefield 2042 debiutuje na pokazie Xbox podczas targów E3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas pokazu Xbox i Bethesda Games, EA razem z DICE pokazało wyczekiwaną zapowiedź rozgrywki Battlefield 2042. Zapowiedź to bezpośrednia prezentacja rozgrywki Battlefield 2042. Zobaczysz w niej epicką skalę i destrukcję charakterystyczną dla nowej odsłony serii, a także zapoznasz się z szerokim wachlarzem broni, pojazdów, arsenału i map. Podczas pierwszej prezentacji Battlefield 2042, którą podzieliliśmy się z Wami wcześniej w tym tygodniu, ekipa z DICE przedstawiła graczom pierwszy z trzech trybów rozgrywki – Wojnę Totalną.







To nowa generacja uwielbianych rzez fanów trybów Podboju i Przełamania, w których teraz dojdzie do starć nawet 128 graczy na PC i konsolach nowej generacji, na mapach z dynamicznie zmieniającą się pogodą, niebezpiecznymi zagrożeniami naturalnymi i spektakularnymi wydarzeniami.



Już 22 lipca, podczas EA PLAY, zespół DICE LA ujawni drugi z trybów rozgrywki w Battlefield 2042. Będzie to swoisty list miłosny do fanów Battlefield, a do tego taki, który sprawi, że weterani poczują się jak w domu. Ostatni, trzeci tryb rozgrywki to Strefa Zagrożenia (Hazard Zone), który oparty będzie na zespołowej rozgrywce, a walka toczyła się będzie o wysoką stawkę. Więcej informacji na temat tego trybu zostanie ujawnione bliżej premiery gry.







Źródło: Info Prasowe / EA