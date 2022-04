Gamingowe słuchawki Trust Thian, trafiają na polski rynek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Trust wprowadza na polski rynek nowe bezprzewodowe słuchawki gamingowe z mikrofonem – Trust Thian. Są lekkie, multiplatformowe, mają wytrzymałą baterię, a dodatkowo są przyjazne dla środowiska. Słuchawki ważą zaledwie 197 gramów, więc nie będą ciążyły w trakcie wielogodzinnych sesji grania w ulubione tytuły. W zestawie z urządzeniem znajdą się również nauszniki wykonane ze sztucznej skóry, które zapewnią lepszą izolację dźwięków z zewnątrz, oraz drugi zestaw z siateczki, dzięki któremu poprawiony zostanie przepływ powietrza. Siateczką wykończono także górny pałąk słuchawek.







40-milimetrowe przetworniki zapewnią wysokiej jakości dźwięk nie tylko w trakcie grania, ale również podczas słuchania muzyki i oglądania filmów czy seriali. Wbudowany akumulator pozwoli na używanie słuchawek nawet do 13 godzin bez przerw. Co istotne, Trust Thian to model multiplatformowy – można go połączyć zarówno z komputerem lub laptopem, jak i z PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Model działa bezprzewodowo, korzystając z szybkiego i stabilnego pasma 5.8 GHz oraz dedykowanego wtyku USB. W zestawie znalazł się jednak również kabel o długości 1.2 m, który także pozwoli połączyć słuchawki z wybranym urządzeniem.



Na lewej słuchawce Trust Thian umieszczono dodatkowe przyciski umożliwiające wygodne sterowanie. Najwyżej jest przycisk wyciszający mikrofon, niżej znalazł się natomiast włącznik urządzenia, a pod nim jest pokrętło, które pozwala zmieniać poziom głośności.



Trust kładzie duży nacisk na zrównoważone działanie, produkując urządzenia bardziej przyjazne dla środowiska. Zrównoważone produkty, takie jak model Thian, otrzymują oznaczenie Clevergreen. Do produkcji słuchawek wykorzystano materiał zawierający 85% certyfikowanego przez SCS plastiku z recyklingu. Istotne zmiany wprowadzono też w opakowaniu. Nie zawiera ono plastiku, jego rozmiar został zminimalizowany, by oszczędzać materiały i zmniejszyć emisję podczas transportu, a dodatkowo wykonano je z włókien drzewnych z recyklingu, które posiadają certyfikat FSC. Trust Thian posiada wbudowany akumulator, co eliminuje potrzebę wymiany baterii jednorazowych.



Słuchawki Trust Thian właśnie trafiły na polski rynek. Szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć na Stronie Produktowej.





































Źródło: Info Prasowe / Trust