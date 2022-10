Gamingowy Orion 7000 już na 13-generacji procesorów Intela

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tuż po premierze najnowszej, 13-tej już generacji procesorów Intel Core, firma Acer ogłasza swój pierwszy komputer, który będzie korzystać z tych wydajnych podzespołów. Jest nim Predator Orion 7000 - komputer stacjonarny zaprojektowany dla najbardziej wymagających fanów gier oraz twórców graficznych. Teraz, dzięki najnowszym procesorom od Intela, pozwoli przekroczyć kolejne granice maksymalnej wydajności. Najnowszy Predator Orion 7000 zostanie wyposażony w procesor Intel Core i9-13900K. W jego towarzystwie znajdzie się też karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3090 oraz do 64 GB pamięci RAM DDR5, co jeszcze bardziej poprawi jakość obrazu. Ten potężny zestaw otrzyma także równie wydajne chłodzenie w postaci trzech wentylatorów Predator FrostBlade 2.0. (dwa po 140 mm z przodu i jeden o średnicy 120 mm z tyłu) oraz system chłodzenia cieczą (AIO CPU).







Wszystkie wentylatory będą też podświetlone za pomocą diod LED ARGB, które będzie można dostosować według własnego uznania za pomocą oprogramowania PredatorSense. W aplikacji też można także zmieniać szybkość pracy wentylatorów i wydajność sprzętu. Nowy Predator Orion 7000 zapewni też świetne możliwości pod kątem łączności. Połączone moce kontrolera Intel Killer E3100 2.5G Ethernet i modułu bezprzewodowego Intel Wi-Fi Killer Wi-Fi 6E AX211 zaoferują uwielbiane przez graczy funkcje sieciowe, takie jak priorytetyzacja ruchu sieciowego i optymalizacja połączenia dla szybszych prędkości oraz bardziej responsywnej rozgrywki. Predator Orion 7000 będzie posiadać mnóstwo portów, które umożliwią korzystanie z najnowszych akcesoriów dla graczy - na górze znajdują się trzy porty USB 3.2 Gen 1 typu A, jeden port USB 3.2 Gen 1 typu C oraz dwa gniazda audio. Z tyłu znajdują się trzy porty USB 3.2 Gen 2 Type-A, jeden USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, dwa porty USB 2.0 i trzy gniazda audio.



Miesiąc Xbox Game Pass Ulitmate za darmo!

Dla tych, którzy chcą sprawdzić możliwości sprzętu, Acer oferuje dostęp do setek gier wysokiej jakości, które można uruchomić w ramach miesięcznego abonamentu Xbox Game Pass Ultimate! Wśród dostępnych tytułów są między innymi Forza Horizon 4 i 5, Halo Infinite, Ori and the Will of the Wisps, a także seria Battlefield i Assassin’s Creed (Origins oraz Odyssey).



Nowy Predator Orion 7000 już wkrótce trafi do sprzedaży.

















Źródło: Info Prasowe / Acer