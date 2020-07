Garmin - Smartwatche z technologią ładowania energią słoneczną

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Garmin ogłosił dziś poszerzenie oferty zegarków z technologią ładowania energią słoneczną o smartwatche GPS z popularnych outdoorowych serii Instinct, fēnix 6 i 6S oraz tactix Delta. Nowe zegarki Garmin umożliwiają użytkownikom realizowanie swoich pasji jeszcze dłużej, dzięki znacznie wydłużonemu czasowi pracy baterii oraz nowym funkcjom sportowym do surfingu, jazdy na rowerze górskim oraz wspinaczki. Dzięki technologii solarnej, przy wystarczającej ekspozycji na słońce i we włączonym trybie Battery Saver, urządzenie zapewnia nieograniczony czas pracy baterii. W trybie Expedition Mode, Instinct Solar działa przez ponad dwa miesiące bez ładowania przy jeszcze dokładniejszym pozycjonowaniu GPS niż dotychczas.







Bateria pozwala na pracę przez 24 dni w trybie smartwatcha w pomieszczeniach i ponad 50 dni przy wystarczającej ekspozycji na słońce. W miarę potrzeb, użytkownicy mogą zmieniać ustawienia pracy zegarka, by wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu dzięki funkcji Power Manager.



Instinct Solar - Surf Edition został stworzony z myślą o surfingu i ma dodatkowe specjalistyczne funkcje – dostarcza informacji o pływach i falach, jest wodoodporny do 100 metrów głębokości i ma dedykowaną aplikację do mierzenia aktywności, która pomaga lepiej wykorzystać czas spędzony na wodzie. Instinct Solar - Tactical Edition, to zegarek ze specjalistycznymi funkcjami taktycznymi, możliwością pracy z noktowizorem oraz w trybie ukrytym.



Dodatkowo, multisportowe zegarki Instinct Solar zostały wyposażone w pulsoksymetr Pulse Ox, który mierzy poziom saturacji krwi. Dzięki temu pomiary fizjologiczne uzupełnione są o informacje takie jak aklimatyzacja do wysokości nad poziomem morza oraz szacunek rezerw energetycznych Body Battery, który pomaga zoptymalizować czas potrzebny na regenerację.



fēnix 6S Pro Solar i fēnix 6 Pro Solar, to najnowsze modele z flagowej serii smartwatchy Garmin. Wyposażone w soczewkę Garmin Power Glass i funkcję Power Manager są gotowe do pracy przez wiele tygodni. Użytkownicy mogą cieszyć aktywnością outdoorową, funkcjami treningowymi, nawigacją czy dostępem do muzyki z serwisów streamingowych bez zastanawiania się nad koniecznością podładowania baterii w zegarku. Szeroką gamę aplikacji sportowych w zegarkach fēnix 6 i 6S Solar uzupełniają dodatkowe funkcje do surfingu, jazdy na rowerze górskim i wspinaczki na ściance.

• Surf: korzystając z funkcji Surf, dostępnej również w Instinct Solar - Surf Edition, można zarejestrować czas surfowania, czas całkowity sesji, maksymalną prędkość i najdłuższą falę. Podczas surfowania na spocie dostępnym w serwisie Surfline camera, użytkownicy korzystający z zegarków fēnix lub Instinct z funkcją surfingu, mogą zsynchronizować swoją aktywność z serwisem Surfline, a następnie obejrzeć wideo na Surfline Sessions.

• MTB: dzięki nowej funkcji "Grit and Flow", można śledzić parametry każdego przejazdu mierzonego przy użyciu aplikacji do jazdy na rowerze górskim, która zapewnia teraz dodatkowe dane na temat płynności jazdy oraz trudności trasy. Otrzymane wyniki można pobić przy okazji następnego przejazdu.

• Ścianka wspinaczkowa: aplikacja do wykorzystania na ściance wspinaczkowej pozwala zmierzyć parametry sesji pod dachem. Dane zbierane podczas treningu to m.in liczba dróg, odległość pokonana w pionie, czas wspinaczki, czy skala trudności każdej z dróg.



Wydajność baterii fēnix 6S Pro Solar w trybie smartwatch wynosi do dziewięciu dni w pomieszczeniach i do 10,5 dnia przy wystarczającej ekspozycji na słońce, natomiast wydajność baterii fēnix 6 Pro Solar w trybie smartwatch wynosi do 14 dni w pomieszczeniach i do 16 dni przy wystarczającej ekspozycji na słońce.



Smartwatche z serii fēnix 6 Solar umożliwiają również zaawansowany monitoring snu, który dostarcza szczegółowych informacji o fazach płytkiej, głębokiej i REM, przy jednoczesnym wykorzystaniu pomiarów tętna, saturacji i częstotliwości oddychania. Dane dostępne są w dedykowanym widżecie, który wskazuje wyniki obciążenia stresem i analizę snu. Wszystkie zegarki z serii fēnix 6 mają funkcję płatności zbliżeniowych Garmin Pay™. Smartwatche w wersji Pro wyposażone są dodatkowo w kolorowe mapy TopoActive Europe, mapy narciarskie dla 2000 ośrodków narciarskich na całym świecie i ponad 41 000 pól golfowych oraz możliwość wgrania do 2000 utworów muzycznych lub synchronizację ich z kilku najpopularniejszych serwisów streamingowych (może być wymagana subskrypcja).



tactix Delta - Solar Edition to czwarta generacja zegarków tactix, stworzonych na bazie serii fēnix. Multisportowy smartwatch GPS stworzony został zgodnie z amerykańskim standardem wojskowym MIL-STD-810, a dzięki ładowaniu energią słoneczną i funkcji zarządzania wykorzystaniem energii, pozwala na pracę do 21 dni w pomieszczeniach i do 24 dni przy wystarczającej ekspozycji słonecznej. Funkcje do działań taktycznych w tactix Delta - Solar Edition obejmują m.in tryb ukryty, który wyłącza udostępnianie lokalizacji i łączność bezprzewodową oraz przełącznik kill switch, który resetuje wszystkie dane zapisane w zegarku. Wytrzymała, wyrafinowana konstrukcja łączy 1,4-calowy wyświetlacz z odporną na zadrapania soczewką, czarny stalowy bezel z powłoką DLC, czarną stalową pokrywę tylną z powłoką PVD oraz nowy, inspirowany wojskowym stylem nylonowy pasek QuickFit z wzmocnionymi szwami i czarnymi metalowymi detalami.



tactix Delta – Solar Edition to zegarek stworzony do zadań specjalnych, jak i do pracy na co dzień, dzięki połączeniu specjalistycznych funkcji taktycznych ze znanymi z serii fēnix 6 funkcjami smart – mapami, pamięci na muzykę, czy zaawansowanymi funkcjami treningowymi.



Wszechstronne smartwatche GPS Instinct Solar, fēnix 6 Series - Solar Edition i tactix Delta - Solar Edition to kolejny etap na drodze rozwoju technologii solarnej, którą podąża Garmin. Pełna linia smartwatchy Garmin z innowacyjną soczewką Power Glass obejmuje również znane wcześniej modele fēnix 6X Pro Solar i quatix 6X Solar.



Sugerowane ceny detaliczne rozpoczynają się od 399.99 €uro za Instinct Solar, 749.99 €uro za fēnix 6 Series - Solar Edition i 1099 €uro za zegarek tactix Delta - Solar Edition.