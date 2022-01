Garmin - vivomove Sport & Venu 2 Plus

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przyszedł Nowy Rok, wraz z nim nowe postanowienia i cele. Zaprezentowane na targach CES 2022 nowości marki Garmin zostały stworzone by pomagać w ich realizacji - zarówno podczas treningów, jak i na co dzień. vivomove Sport to nowy hybrydowy smartwatch, który łączy klasyczny design z inteligentnymi funkcjami monitorowania zdrowia i aktywności. Nowa, bardziej przystępna cenowo propozycja z linii vivomove, dostępna jest w czterech modnych kolorach inspirowanych estetyką wellness. Kropkę nad ’i’ stawia Venu 2 Plus, który umożliwia odbieranie oraz wykonywanie połączeń. Co więcej, integracja z asystentem głosowym w kompatybilnym smartfonie umożliwia m.in. wysyłanie wiadomości tekstowych oraz sterowanie urządzeniami smart home.







Venu 2 Plus - najważniejsze informacje:

- Venu 2 Plus bazuje na popularnej serii Venu 2, oferując możliwość odbierania i wykonywania połączeń telefonicznych. Umożliwia także korzystanie z asystenta głosowego w kompatybilnym smartfonie w celu m.in. wysyłania wiadomości tekstowych, zadawania pytań, sterowania kompatybilnymi urządzeniami smart home

- Zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia i kondycji, pomagają lepiej zrozumieć swoją kondycję i wprowadzać zmiany stylu życia. Do najpopularniejszych należą m. in.: monitorowanie energii Body Battery, monitorowanie poziomu stresu, ocena jakości i wskazówki na temat snu, całodobowe pomiary tętna oraz pulsoksymetr.

- Funkcje monitorowania zdrowia kobiet umożliwiają rejestrowanie przebiegu cyklu menstruacyjnego i ciąży.

- GPS i ponad 25 wbudowanych aplikacji sportowych pomagają zadbać o aktywność za pomocą różnorodnych ćwiczeń, takich jak bieganie, spacery, treningi HIIT, pilates, jazda na rowerze czy wędrówki piesze. Animowane wskazówki treningowe na urządzeniu, a także możliwość pobierania i dostosowywania zestawów ćwiczeń sprawiają, że każdy znajdzie coś dla siebie.

- Wszystkie funkcje Venu 2 Plus są wliczone w cenę zegarka - nie jest wymagana dodatkowa subskrypcja.

- Zegarek Venu 2 Plus został wyróżniony nagrodą CES 2022 Innovation Awards i będzie prezentowany podczas targów na stoisku firmy Garmin nr 3643.





vívomove Sport - najważniejsze informacje:

- vívomove Sport to hybrydowy smartwatch, który łączy klasyczny wygląd analogowego zegarka z funkcjami smart oraz monitorowania zdrowia i aktywności

- Podstawowy, bardziej przystępny cenowo dodatek do linii vívomove w świeżych, modnych kolorach inspirowanych estetyką wellness.

- Dyskretny wyświetlacz dotykowy wyświetla istotne informacje o stanie zdrowia, takie jak pomiary energii Body Battery, poziom stresu, tętno, saturacja krwi (pulsoksymetr) i wiele innych.

- Umożliwia monitorowanie ulubionych aktywności, takich jak bieganie, chodzenie, jazda na rowerze, joga czy trening siłowy. Po połączeniu z GPS w telefonie możliwe jest dokładne śledzenie dystansu i tempa podczas wysiłku na świeżym powietrzu.

- Inteligentne powiadomienia, w tym dedykowany ekran kalendarza, zapewniają łączność ze światem przez cały dzień.

- vívomove Sport będzie prezentowany podczas targów CES 2022 na stoisku firmy Garmin nr 3643.





































Źródło: Info Prasowe / Garmin