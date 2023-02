Garmin Dash Cam Live - możesz mieć swój samochód na oku 24/7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin zaprezentował właśnie Dash Cam Live, kamerę samochodową z opcją stałego połączenia LTE, która oferuje kierowcom dostęp do zdalnego podglądu samochodu. Po wykupieniu subskrypcji LTE kierowcy mogą korzystać z aplikacji Garmin Drive, aby w dowolnej chwili monitorować wszystko, co znajduje się w zasięgu kamery zamontowanej w pojeździe. Użytkownicy będą mogli również cieszyć się większym spokojem ducha dzięki ostrzeżeniom z funkcji ochrony parkingowej i powiadomieniom o wszystkich wykrytych zdarzeniach, nawet, kiedy znajdą się z dala od pojazdu. Kamera nagrywa wideo w wysokiej rozdzielczości 1440p i posiada 140-stopniowe pole widzenia, a optyka Garmin Clarity HDR zapewnia wyraźne szczegóły zarówno w dzień, jak i w nocy.







Zapisane klipy wideo z Dash Cam Live są automatycznie przechowywane przez 24 godziny na bezpiecznym, internetowym dysku i można uzyskać do nich dostęp za pomocą aplikacji Garmin Drive na kompatybilnym smartfonie. Kamera jest zawsze włączona, co oznacza, że automatycznie rejestruje i zapisuje nagrania wideo ze wszystkich wykrytych zdarzeń, z oznaczeniem godziny, daty i lokalizacji dzięki wbudowanemu GPS. Nagrania można też łatwo udostępniać z wykorzystaniem łączności LTE. Dash Cam Live jest bardziej niezawodna od standardowych kamer samochodowych, ponieważ nie wymaga połączenia z Wi-Fi.



Kierowcy docenią bogaty zestaw funkcji kamery, w tym komfort obsługi głosowej. Korzystając z poleceń głosowych kierowcy mogą zapisywać nagrania, zatrzymywać i uruchamiać nagrywanie czy robić zdjęcia, a wszystko to bez odrywania rąk od kierownicy. Użytkownicy mogą również korzystać ze specjalnych ostrzeżeń, takich jak powiadomienia o zagrożeniu kolizją z przodu, zjechaniu z pasa ruchu czy o fotoradarach. Wszystko to zachęca do bezpieczniejszej jazdy i zwiększa świadomość sytuacyjną.



Dzięki wytrzymałej konstrukcji, kamera Dash Cam Live jest odporna na niekorzystne warunki, w tym bezpośrednie światło słoneczne i wysokie temperatury wewnątrz pojazdu. Jest gotowa do użycia od razu po wyjęciu z pudełka za sprawą dołączonej karty pamięci microSD - wystarczy zamontować kamerę i ruszyć w drogę.



Aby kierowcy mogli korzystać ze wszystkich funkcji kamery Dash Cam Live z LTE, konieczne jest wykupienie miesięcznego planu subskrypcji Vault w aplikacji Garmin Drive. Ceny planów zaczynają się od 10.99 €/miesiąc, umożliwiają korzystanie z funkcji łączności 24/7, w tym z podglądu pojazdu na żywo, śledzenia lokalizacji, ostrzeżeń przed kradzieżą, powiadomień dla kontaktów awaryjnych i funkcji ochrony parkingowej. Ponadto istnieje możliwość przedłużenia okresu przechowywania nagrań wideo do 30 dni.



Kamera Garmin Dash Cam Live jest już dostępna w sugerowanej cenie detalicznej od 399.99 €uro.

































Źródło: Info Prasowe / Garmin