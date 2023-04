Garmin Foretrex 801 i 901 – Nawigacje do noszenia na nadgarstku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin zaprezentowała urządzenia Foretrex 801 i Foretrex 901 Ballistic Edition - najnowsze nawigacje GPS do zastosowań outdoorowych i taktycznych. Foretrex 801 i 901 pomogą użytkownikom pozostać na właściwej drodze dzięki wielopasmowej technologii satelitarnej, która zwiększa dokładność pozycjonowania. Nowe modele oferują również specjalne funkcje taktyczne i balistyczne oraz do 100 godzin pracy baterii w trybie domyślnym lub do 1000 godzin w trybie ekspedycji. Wbudowana funkcja Applied Ballistics (AB) i integracja z aplikacją Garmin AB Synapse w Foretrex 901 stanowią dodatkową pomoc w celowaniu na dalekim dystansie.







Przydatne funkcje taktyczne i balistyczne

Nawigacje Foretrex 801/901 mogą działać w trybie ukrycia i mają opcję kill switch, które mogą okazać się bardzo przydatne w trudnych sytuacjach. Tryb ukrycia zapisuje przebyte odległości bez rejestrowania danych o lokalizacji podczas szkolenia lub w trakcie operacji. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą korzystać z urządzeń Foretrex 801 i 901 - a nawet przesyłać zarejestrowane dane - nie martwiąc się o ujawnienie informacji o lokalizacji. Nie zapisując danych o lokalizacji w urządzeniu, tryb ukrycia chroni bezpieczeństwo operacyjne także w przypadku zgubienia urządzenia. Z kolei użycie przycisku awaryjnego wyłączania powoduje szybkie przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia, usuwając wszelkie zapisane dane. Opcja ta powstała z myślą o użytkownikach pracujących na stanowiskach, na których dane zapisane w urządzeniu mogą być uważane za wrażliwe.



Dzięki integracji funkcji Applied Ballistics Elite, seria Foretrex staje się zaufanym narzędziem w strzelectwie sportowym, np. podczas zawodów Precision Rifle Series (PRS) i Extreme Long Range (ELR). Oprócz Applied Ballistics Elite, Foretrex 901 jest teraz kompatybilny z aplikacją Garmin AB Synapse, aby zapewnić użytkownikom jeszcze dokładniejsze rozwiązania strzeleckie. Po pobraniu na kompatybilny smartfon, aplikacja ta pozwala użytkownikom zarządzać profilami balistycznymi na urządzeniu Foretrex 901, podczas gdy zintegrowana funkcja Applied Ballistics zapewnia najnowocześniejsze rozwiązania do obliczania trajektorii karabinów dalekiego zasięgu.



Foretrex 801 i 901 obsługują zewnętrzne czujniki ANT+ i są kompatybilne z innymi urządzeniami firmy Garmin, np. inReach. Po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem inReach1 użytkownicy mogą odbierać wiadomości bezpośrednio na urządzeniu, a w razie potrzeby wysłać interaktywny sygnał SOS do działającego 24/7 Centrum Garmin Response. Użytkownicy Foretrex 901 mogą także sparować swoje urządzenie z kompatybilnymi dalmierzami, aby otrzymywać dane o zasięgu, a także dostarczać rozwiązanie balistyczne z powrotem do dalmierza. Pomoże to zaoszczędzić czas i zwiększyć dokładność podczas wysyłania danych o zasięgu do sparowanego urządzenia Foretrex 901 i może pomóc w utrzymaniu synchronizacji urządzeń, zapewniając kompletne informacje zarówno strzelcowi, jak i obserwatorowi.



Jeszcze dokładniejsza nawigacja

Foretrex 801 i 901 pozwalają na sprawną nawigację w terenie dzięki zaawansowanym czujnikom, w tym 3-osiowemu akcelerometrowi, 3-osiowemu kompasowi i wysokościomierzowi barometrycznemu. Oba urządzenia posiadają również zintegrowaną technologię odbioru sygnału wielopasmowego, która wykorzystuje wiele częstotliwości, aby jeszcze bardziej zwiększyć dokładność pozycjonowania. Urządzenia są również wyposażone w technologię multi-GNSS, która pozwala im odbierać sygnały z więcej niż jednej konstelacji satelitów, co znacznie poprawia wydajność w trudnych warunkach.



Po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem, oba modele mogą korzystać z przydatnych funkcji aplikacji Garmin Explore, aby zaplanować, nawigować i przeglądać kolejne wyprawy. Aplikacja umożliwia użytkownikom ładowanie tras i punktów orientacyjnych do urządzeń, także bez dostępu do sieci Wi-Fi lub komórkowej. Funkcje łączności, takie jak inteligentne powiadomienia, pozwalają użytkownikom sprawdzać e-maile, wiadomości i powiadomienia bezpośrednio na urządzeniu oraz automatycznie przesyłać dane do Garmin Connect i LiveTrack2.



Tak wytrzymały jak jego użytkownicy

Foretrex 801 i 901 są zasilane za pomocą dwóch wymiennych baterii AAA (poza zestawem) i mogą działać do 100 godzin w trybie śledzenia z interwałami co sekundę i do 1000 godzin w trybie ekspedycji. Dzięki temu użytkownicy mają możliwość skupić się na wykonywanych zadaniach, a nie martwić się wymianą baterii.



Dzięki nowemu, czytelnemu, monochromatycznemu wyświetlaczowi o przekątnej 2.2 cala, dane na ekranie są dobrze widoczne w różnych warunkach oświetleniowych - nawet przy użyciu gogli noktowizyjnych. Urządzenia są niezwykle wytrzymałe, ponieważ zostały skonstruowane zgodnie z normą wojskową (MIL-STD-810) w zakresie odporności termicznej, odporności na wstrząsy oraz wodoszczelności IPX7.



Oba urządzenia są już dostępne – Foretrex 801 w sugerowanej cenie detalicznej 299.99 €uro, a Foretrex 901 w cenie 649.99 €uro.

































Źródło: Info Prasowe / Garmin