Garmin Instinct Crossover z wyświetlaczem AMOLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin zaprezentował dzisiaj Instinct Crossover AMOLED, najnowszy hybrydowy smartwatch z doskonale czytelnym wyświetlaczem i ponadczasowym stylem, który sprawdzi się w nawet najcięższych warunkach. Ten wyjątkowy zegarek GPS ma mechaniczne wskazówki i jasny wyświetlacz AMOLED, który przez całą dobę prezentuje dane dotyczące zdrowia, kondycji fizycznej i aktywności w zachwycających detalach. Ponadto, wbudowana latarka LED zapewnia lepsze rozeznanie po zmroku. Dzięki niezwykle długiemu czasowi pracy baterii, który wynosi do 14 dni w trybie zegarka i nawet 18 dni w trybie oszczędzania baterii, użytkownicy mogą pozostać aktywni i rzadziej ładować swój zegarek.







Większy i jaśniejszy

Instinct Crossover AMOLED łączy klasyczny wygląd analogowego zegarka z jasnym, kolorowym wyświetlaczem, a wszystko to zabezpieczone nowym, odpornym na zarysowania szafirowym szkłem. Analogowe wskazówki mogą błyskawicznie rozsunąć się, aby ułatwić odczytanie statystyk zdrowia, inteligentne powiadomień i innych elementów wyświetlanych na ekranie. Wskazówki pokryte powłoką Super-LumiNova sprawiają, że godzinę można odczytać także w ciemności.



Doskonały na każdą przygodę

- Oświetl swoją drogę dzięki wbudowanej latarce LED.

- Technologia RevoDrive zapewnia dokładny, analogowy pomiar czasu, a w przypadku znacznego wstrząsu podczas aktywności, uruchomi automatyczną kalibrację, aby zagwarantować dokładne odmierzanie czasu.

- Zegarek spełnia standardy MIL-STD-810 pod względem odporności na temperaturę i wstrząsy. Dzięki dwuwarstwowemu metalowemy bezelowi, zegarek jest bardziej wytrzymały na czynniki zewnętrzne.

- Wielopasmowa technologia GPS z technologią SatIQ ułatwia nawigację w wymagającym otoczeniu.

- Przygotuj się na kolejne przygody z nową funkcją rejestrowania stylu życia w aplikacji Garmin Connect, która pokazuje użytkownikom jak ich wybory takie jak picie kawy czy alkoholu wpłyną na ich sen, stres i poziom HRV1.



Edycja Tactical

Dla tych, którzy poszukują smartwatcha gotowego podołać każdej misji, Instinct Crossover AMOLED – Tactical Edition wyposażony jest w szeroką gamę funkcji przydatnych podczas operacji taktycznych, w tym funkcje applied balistics, tryb ukrycia oraz kompatybilność z noktowizorem.



Instinct Crossover AMOLED jest dostępny od teraz w sugerowanej cenie detalicznej 2579 PLN i występuje w dwóch wersjach kolorystycznych – charcoal i brązowym. Instinct Crossover AMOLED – Tactical Edition jest dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 3009 PLN w kolorze czarnym.

































źródło: Info Prasowe - Garmin