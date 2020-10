Garmin Instinct Esports Edition - smartwatch GPS dla amatorów esportu.

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin przedstawił dziś Instinct Esports Edition, wytrzymały smartwatch GPS zaprojektowany specjalnie dla profesjonalnych gamerów i amatorów esportu. Korzystając ze sprawdzonych technologii Garmin do pomiaru zdrowia i kondycji, Instinct Esports Edition wykorzystuje dedykowaną funkcję e-sportową do śledzenia i analizowania tętna i stresu podczas gry, a także oferuje długofalową analizętrendów. Nowe narzędzie STR3AMUP! firmy Garmin umożliwia przesyłanie strumieniowe danychbiometrycznych na żywo. A dzięki baterii, która wystarcza na ciągłą pracę przez ponad trzy dni w trybie e-sportowym, użytkownicy mogą w pełni i bez przeszkód wykorzystywać swój czas gry.







Smartwatch Instinct Esports Edition został stworzony zgodnie z militarnym standardem (MIL-STD 810), ale jego wyjątkowo lekka konstrukcja pozwala na niezakłóconą rozgrywkę. Umożliwia do 80 godzin pracy w trybie e-sport i do 14 dni pracy na jednym ładowaniu baterii w trybie zegarka. Odważne czarno-czerwone kolory Instinct, wyświetlacz o wysokim kontraście i wytrzymała konstrukcja nadają wyjątkowego sznytu temu nieszablonowemu zegarkowi. Po sparowaniu ze zgodnym smartfonem, Instinct wyświetla inteligentne powiadomienia, takie jak e-maile, SMS-y i alerty, na nadgarstku, dzięki czemu użytkownicy mogą pozostać na bieżąco zarówno podczas gry, jak i na treningu.



Przed meczem wystarczy po prostu włączyć profil esportowy w zegarku. Po włączeniu timera, optyczny czujnik pomiaru tętna analizuje i wyświetla puls użytkownika oraz poziom stresu, a także aktualną godzinę i czas gry. Podobnie jak w przypadku innych dyscyplin, aktywny pomiar tętna i stresu w czasie rzeczywistym może pomóc w lepszym zarządzaniu zasobami fizycznymi i mentalnymi, w celu poprawy skupienia i wzmocnienia wydajności. Po zakończeniu sesji gry, użytkownicy mogą zsynchronizować zapisaną aktywność z darmową aplikacją Garmin Connect app, aby przeglądać, przechowywać i analizować swoje dane w celu sprawdzenia, jak poszczególne sytuacje w trakcie gry na nich wpłynęły.



Podczas używania aktywności e-sportowej, gracze mogą korzystać ze STR3AMUP! – nowego narzędzia do streamingu tętna, poziomu stresu i Body Battery oraz osadzania tych danych w materiałach wideo za pomocą dostosowywalnych nakładek. Wyświetlanie tych wskaźników umożliwia graczom kontakt z publicznością i lepszą prezentację - w czasie rzeczywistym - fizycznych i psychicznych wymagań rywalizacji. Dzięki temu fani mogą być jeszcze bliżej swoich ulubionych zawodników.



Zaprojektowany z naciskiem na rywalizację na najwyższym poziomie, Instinct Esports Edition zapewnia szereg cennych funkcji analizy parametrów fizjologicznych, dzięki czemu gracze mogą dowiedzieć się, jak ich organizm reaguje na wymagającą rywalizację. To między innymi:

• Pomiar tętna na nadgarstku – wskazuje tętna wraz z alertami, jeśli tętno użytkownika pozostaje zbyt wysokie lub zbyt niskie w stanie spoczynku.

• Zaawansowane monitorowanie snu - użytkownicy uzyskują pełny obraz tego, jak śpią z podziałem na fazy snu lekkiego, głębokiego i REM. Dzięki temu użytkownicy mogą analizować i modyfikować swój styl życia, by osiągnąć lepsze skupienie podczas gry.

• Śledzenie stresu - korzystając z algorytmu badania zmienności tętna firmy Garmin, Instinct Esports Edition szacuje poziom stresu i daje pomocne wskazówki do oszczędzania zasobów psychicznych i fizycznych.

• Monitor energii Body Battery - na podstawie danych dotyczących tętna, stresu i snu określa, rezerwy energii użytkownika, co pozwala lepsze rozplanowanie czasu na intensywny wysiłek i odpoczynek.

• Ponad 30 aplikacji sportowych i zaawansowane pomiary treningowe - użytkownicy mogą ćwiczyć z gotowymi profilami aktywności. Dla tych, którzy chcą jeszcze dokładniej monitorować wydajność, opcjonalny pas piersiowy z czujnikiem tętna jest dostępny do zakupu osobno.



Garmin Instinct Esports Edition jest dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 299.99 €uro.

































