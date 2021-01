Garmin Lily - Mały smartwatch o pięknym obliczu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin przedstawił dzisiaj Lily, stylowy smartwatch o niewielkich rozmiarach. Zegarek dostępny jest w dwóch wersjach: Classic i Sport oraz sześciu wariantach kolorystycznych. Niewielka, 34 mm koperta, eleganckie paski i subtelna, wzorzysta tarcza sprawiają, że Lily jest idealnym wyborem dla kobiet poszukujących stylowej alternatywy wobec aktualnej oferty na rynku smartwatchy. Garmin angażuje się w rozwijanie produktów i funkcji stworzonych z myślą o potrzebach kobiet, a wśród rozwiązań marki są między innymi zaawansowane aplikacje, które umożliwiają monitorowanie cyklu menstruacyjnego i ciąży.







Zaprojektowany przez kobiety dla kobiet, Lily wyróżnia się niewielkimi rozmiarami i inspirowany jest klasycznymi, biżuteryjnymi zegarkami. Smartwatch ma najmniejszą kopertę w ofercie Garmin, unikalne mocowanie w kształcie litery T i smukłe paski o szerokości 14mm, które doskonale leżą na drobniejszych nadgarstkach i uzupełniają kobiecą stylizację. Lily ma unikalną, metaliczną tarczę ozdobioną wzorzystym motywem, która dyskretnie skrywa jasny, monochromatyczny ekran dotykowy. Wyświetlacz aktywuje się podczas korzystania z funkcji smartwatcha i znika, gdy nie jest używany. Każdy z sześciu wariantów kolorystycznych Lily ma swój własny, tekstualny wzór tarczy, uzupełniony wyrafinowanymi detalami.



Lily (Classic) z paskiem wykonanym z włoskiej skóry oraz bezelem i detalami ze stali nierdzewnej dostępny jest w trzech ponadczasowych wersjach kolorystycznych - każda ze stonowanymi elementami delikatnie kontrastującymi pomiędzy paskiem, a metalowymi okuciami. Wzory tarcz w modelu Classic zostały zainspirowane modą premium, a jednocześnie są subtelne i idealne do noszenia na co dzień.



Lily (Sport) ma silikonowy pasek, aluminiowy bezel i kopertę oraz jest dostępny w trzech świeżych, inspirowanych aktywnym stylem życia wersjach kolorystycznych. Wzór tarczy w modelach z linii Sport nawiązuje do elementów występujących w naturze.



Zdrowie i kondycja

Lily to znacznie więcej niż tylko modny dodatek – to także inteligentny zegarek wykorzystujący wiodące w branży funkcje monitorowania zdrowia i kondycji firmy Garmin, które pomagają zadbać o dobre samopoczucie.

- Zapewnia przydatne informacje poprzez całodobowe monitorowanie oddechu, saturacji (PulseOx)1, stresu, nawodnienia, jakości snu, a także umożliwia ustawienie alertów o nieprawidłowym tętnie.

- Monitorowanie zasobów energii organizmu Body Battery pokazuje aktualny poziom energii, co może pomagać w planowaniu treningów, odpoczynku i snu.

- Funkcje pomagające kontrolować stan zdrowia kobiet – w tym funkcje monitorowania cyklu miesiączkowego oraz ciąży – pomagają rejestrować objawy wraz z pozostałymi danymi zdrowia w aplikacji Garmin Connect.

- Specjalne, gotowe plany ćwiczeń oddechowych pomagają się zrelaksować, skoncentrować lub zredukować stres.

Aplikacje sportowe do ćwiczeń jogi, pilatesu, biegania na bieżni i wielu innych aktywności. Po połączeniu smartwatcha z kompatybilnym telefonem, można uzyskać zapis GPS aktywności prowadzonych na świeżym powietrzu – np. spacerów, biegania czy jazdy na rowerze.

- Monitorowanie aktywności 24/7 – m.in. licznik kroków, spalonych kalorii i minut intensywnej aktywności.



Funkcje smart

Lily umożliwia pozostawanie na bieżąco przez cały dzień dzięki połączeniu z kompatybilnym smartfonem oraz wygodę, którą zapewniają bateria o żywotności do 5 dni i inteligentne funkcje takie jak:

- Powiadomienia o przychodzących połączeniach, wiadomościach tekstowych, social media i alertach z pozostałych aplikacji na telefonie. Użytkowniczki telefonów z systemem Android mogą również odpowiadać na wiadomości za pomocą gotowych odpowiedzi.

- Kalendarz: sprawdzaj nadchodzące wydarzenia za pomocą widgetu sparowanego z kompatybilnym smartfonem.

- Bezpieczeństwo i śledzenie: aktywna funkcja bezpieczeństwa pozwala na natychmiastowe powiadomienie wybranych osób w razie wypadku3. Funkcja LiveTrack pozwala bliskim na śledzenie aktywności użytkownika na żywo podczas aktywności outdoorowych.

- Garmin Connect: dane o zdrowiu i kondycji zapisywane są w aplikacji Garmin Connect, która umożliwia śledzenie postępów, analizowanie historii treningowej oraz edytowanie zapisanych wyników.



Sugerowana cena detaliczna Lily (Classic) wynosi 249.99 €uro, a Lily (Sport) 199.99 €uro.



























Źródło: Info Prasowe / Garmin