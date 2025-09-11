Garmin Rally 110 i Rally 210 – Pedały z pomiarem mocy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin przedstawił Rally 110 i 210 – swoje najnowsze pedały z pomiarem mocy zaprojektowane z myślą o dostarczeniu jeszcze dokładniejszych pomiarów i rejestrowaniu wydajności, bez względu na rodzaj terenu. Mierniki z jedno-, lub dwustronnym pomiarem można w łatwy sposób zamieniać między rowerami dokładając korpusy z blokami szosowymi i tymi do jazdy terenowej, a nowa inteligentna funkcja kalibracji Pedal IQ zawiadomi użytkownika o potrzebie kalibracji1. Wbudowany akumulator działa do 90 godzin jazdy na jednym ładowaniu i szybko się ładuje. Tryb podróżny oszczędza baterie wprawiając pedały w stan spoczynku podczas transportu.







Topowe funkcje

- Łatwe do przełożenia: Szybka zmiana pomiędzy korpusami szosowymi i tymi do jazdy terenowej oraz łatwość przełożenia między rowerami za pomocą powszechne używanych narzędzi.

- Akumulator: Już nie ma potrzeby wymieniać baterii – pedały nadają się do ponownego naładowania i zapewniają do 90 godzin jazdy. Wystarczy 15 minut ładowania, aby cieszyć się kolejnymi 12 godzinami jazdy.

- Responsywne i wiarygodne: Całkowicie przeprojektowane czujniki osi sprawiają, że pedały są jeszcze bardziej responsywne i zbierają dane z dokładnością do 1%. Czujniki mocy są również kompatybilne z owalnymi zębatkami, aby dokładnie mierzyć dane podczas każdej jazdy.

- Udoskonalony design: Korpusy pedałów szosowych RK i RS mają zupełnie nowy design z polimeru węglowego. Korpusy górskie RX mają metalową konstrukcję, aby zwiększyć wytrzymałość, a bardziej smukła konstrukcja umożliwiają lepszą widoczność kamieni i korzeni na ścieżce.

- Tryb podróżny: Oszczędza baterie wprawiając pedały w stan spoczynku podczas transportu.

- Inteligentna funkcja kalibracji Pedal IQ: Powiadomienia o potrzebie skalibrowania pedałów w oparciu o wiele czynników, takich jak zmiany temperatury, czas, który upłynął od ostatniej kalibracji i czy pedały były wymieniane pomiędzy rowerami.

- Dane mocy: Jeszcze lepszy wgląd w dane z jazdy i związek pomiędzy mocą, a kadencją, po sparowaniu z kompatybilnym komputerem rowerowym lub smartwatchem Garmin.



Zyskaj dostęp do jeszcze większej ilości danych

Podczas gdy czujnik mocy Rally 110 mierzy dane takie jak moc czy kadencja, Rally 210 z dwoma czujnikami umożliwia wgląd w szczegółowe dane o dynamice jazdy, w tym o równowadze między lewą a prawą nogą, pozycją siedzącą i stojącą oraz wiele innych. Zarówno Rally 110, jak i Rally 210 oferują kompatybilność z butami rowerowymi SHIMANO SPD, SHIMANO SPD-SL i LOOK KEO. Pedały Rally 210 można kupić również jako zestaw pedałów szosowych i do jazdy w terenie z możliwością dwóch czujników RS lub RK oraz jako zestaw korpusów pedałów do jazdy w terenie XC. Ponadto, korpusy pedałów RS, RK lub XC można kupić osobno.



Cena pedałów Rally 110 z jednym czujnikiem zaczyna się od 2799 PLN, a Rally 210 z dwoma czujnikami od 4729 PLN .































źródło: Info Prasowe - Garmin