Garmin Varia RCT715 – radar rowerowy z tylnim światłem i kamerą

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin przedstawił dziś wsteczny radar rowerowy z tylnym światłem Varia RCT715. Zaprojektowany, aby zapewnić rowerzystom spokój ducha podczas każdej jazdy, zarówno w dzień, jak i w nocy, radar Varia RCT715 stale rejestruje wyraźny obraz wideo1, jednocześnie wykorzystując najnowocześniejszą technologię radarową. Dzięki wielu opcjom parowania, urządzenie Varia RCT715 może być używane razem z kompatybilnym licznikiem rowerowym Garmin Edge, smartwatchami Garmin lub aplikacją Varia dla inteligentnych urządzeń. Po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem urządzenie łączy się z wybranymi aplikacjami innych firm, takimi jak Ride with GPS, umożliwiając rowerzystom wyświetlanie map z powiadomieniami z radaru wstecznego.







Wśród nowości w modelu Varia RCT715 znalazły się:

• Wbudowana kamera: Możliwość nagrywania ostrych, wyraźnych filmów w rozdzielczości do 1080p/30 klatek na sekundę podczas jazdy na rowerze.

• Automatyczne nagrywanie wypadków: W przypadku wykrycia jakiegokolwiek incydentu na drodze, automatycznie zapisywany jest materiał wideo z czasu przed, w trakcie i po zdarzeniu.

• Dodatkowe funkcje aplikacji Varia: Łatwy dostęp do nagrań, przesyłanie klipów i dostosowywanie ustawień kamery, takich jak nakładki z danymi.



Urządzenie Varia RCT715 zawiera także znane z poprzednich modeli technologie bezpieczeństwa dla kolarzy firmy Garmin. Gwarantują one:

• Maksymalną świadomość sytuacyjną: Wizualne i dźwiękowe powiadomienia ostrzegają o pojazdach zbliżających się z tyłu, oddalonych nawet o 140 metrów.2

• Doskonałą widoczność: Tylne światło jest widoczne z odległości ponad kilometra, co może ułatwić kierowcom dostrzeżenie rowerzysty jeszcze zanim radar wykryje pojazd.



Varia RCT715 zapewnia do 4 godzin pracy baterii przy włączonym radarze i tylnym świetle w trybie ciągłym lub nocnym migającym oraz do 6 godzin przy włączonym radarze i tylnym świetle w dziennym trybie migającym - a wszystko to przy ciągłym nagrywaniu w rozdzielczości 1080p. Urządzenie Varia RCT715 jest już dostępne na stronie garmin.com, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 399.99 €uro.



























Źródło: Info Prasowe / Garmin