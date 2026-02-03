Garmin Varia RearVue 820 – nowy radar wsteczny z tylnym światłem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin przedstawił dzisiaj radar Varia RearVue 820, swój najnowocześniejszy rowerowy radar wsteczny z tylnym światłem, który zwiększa świadomość sytuacyjną rowerzystów i sprawia, że są lepiej widoczni na drodze. Dzięki zaawansowanej technologii śledzenia radarowego, wykrywa on wielkość pojazdu, zmiany pasów ruchu oraz klasyfikuje poziomy zagrożenia w miarę zbliżania się pojazdu od tyłu, a alerty wyświetlane są na wyświetlaczu kompatybilnego komputera rowerowego Edge lub aplikacji Varia na smartfonie. Radar wyposażony jest w najjaśniejsze światło wsteczne spośród urządzeń Garmin i działa także jako światło stop podczas zwalniania lub zatrzymywania się. Do 24 godzin czasu pracy baterii w trybie migania dziennego oraz do 30 godzin w trybie samego radaru, pozwala jeździć jeszcze dłużej, z większą świadomością i spokojem ducha.







Zaawansowane śledzenie pojazdów

Podczas jazdy z kompatybilnym komputerem rowerowym Edge lub po sparowaniu z aplikacją Varia na smartfonie rowerzyści otrzymują wizualne i dźwiękowe alerty o pojazdach zbliżających się do nich lub zmieniających pas ruchu za nimi, wraz z informacją o poziomie zagrożenia. Wskazanie to zależne jest od prędkości lub toru jazdy zbliżającego się pojazdu. Dodatkowo, dzięki nowej funkcji wykrywania wielkości pojazdów, użytkownicy mogą otrzymywać wizualne alerty dotyczące rozmiaru nadjeżdżających pojazdów — małych, średnich i dużych.



Większa świadomość sytuacyjna

- Dzięki szerszemu polu widzenia radar może wykrywać ruch pojazdów nawet kilka pasów dalej, a ostrzeżenia wyświetlane są na kompatybilnym zegarku Garmin, komputerze rowerowym Edge lub w aplikacji Varia.

- Zaawansowana technologia radarowa umożliwia wykrywanie pojazdów z odległości ponad 175 metrów.

- Dzięki funkcji śledzenia tej samej prędkości rowerzyści są informowani o pojazdach jadących za nimi z tą samą prędkością lub oczekujących na możliwość wyprzedzenia.

- Oprócz alertów wibracyjnych na nadgarstku wybrane zegarki Garmin mogą również przekazywać komunikaty głosowe o nadjeżdżających pojazdach. Funkcja ta jest obecnie dostępna w programie Garmin Public Beta dla wybranych modeli smartwatchy.



Większa widoczność

Tylne światło Varia RearVue 820 jest widoczne z odległości ponad 2 km4 i oferuje wiele trybów świecenia, w tym migającego dziennego, migającego nocnego, ciągłego oraz trybu peletonu. Możliwe jest także tworzenie własnych, niestandardowych wzorów oświetlenia w aplikacji Varia, dopasowanych do potrzeb danej jazdy. Dodatkowo, urządzenie wykrywa, gdy rowerzysta zwalnia lub zatrzymuje się, i ostrzega innych użytkowników drogi unikalnym, migającym wzorem światła hamowania.



Kompaktowa konstrukcja

Varia RearVue 820 ma smukłą, nowoczesną konstrukcję, wyposażona jest w port USB-C, a nowy uchwyt na sztycę podsiodłową pozwala na pewny i schludny montaż na niemal każdym rowerze szosowym lub gravelu.



Radar Varia RearVue 820 jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 1289 PLN.





















źródło: Info Prasowe - Garmin