Garmin Varia eRTL615 - pierwszy radar wsteczny do eBike’ów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin zaprezentowała urządzenie Varia eRTL615, pierwszy w swojej ofercie radar wsteczny z tylnym światłem stworzony specjalnie dla użytkowników eBike’ów. Varia eRTL615 nie wymaga użycia baterii, urządzenie wystarczy podłączyć do kompatybilnego roweru elektrycznego. Radar wykrywa nadjeżdżające od tyłu pojazdy oraz wysyła wizualne i dźwiękowe alerty po sparowaniu z wybranymi urządzeniami Garmin lub aplikacją Varia na kompatybilnym smartfonie. Varia eRTL615 o kompaktowej konstrukcji, pozwala na wiele opcji montażu, w tym na siodełku lub na bagażniku. Radar jest już dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 299.99 €uro.







Jedź pewnie przed siebie

- Maksymalna świadomość sytuacyjna: Po sparowaniu z wybranymi smartwatchami Garmin, komputerami rowerowymi Edge lub smartfonem z aplikacją Varia, wizualne i dźwiękowe powiadomienia ostrzegają o pojazdach zbliżających się z tyłu w odległości do 140 metrów.

- Doskonała widoczność: Kierowcy zauważą rowerzystę tak szybko, jak to możliwe, dzięki tylnemu światłu, które w warunkach dziennych jest widoczne nawet z odległości 1.6 km. Dodatkowo, częstotliwość migania światła zmienia się w momencie wykrycia zbliżającego się pojazdu.

- Regulowane tryby oświetlenia: Cztery tryby światła — stały, do jazdy w grupie, oraz migające nocny i dzienny– zapewniają lepszą widoczność rowerzysty w różnych warunkach.

































Źródło: Info Prasowe / Garmin