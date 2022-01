Garmin epix - sportowy smartwatch z jasnym wyświetlaczem AMOLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin przedstawił dziś epix, sportowy smartwatch klasy premium z jasnym wyświetlaczem AMOLED. Dzięki szafirowej soczewce i tytanowemu bezelowi, epix wygląda równie dobrze zarówno w sali konferencyjnej, jak i na siłowni. Bateria wystarcza nawet na 16 dni, więc użytkownicy mogą polegać na swoim zegarku przez całą dobę, kontrolując w tym czasie sen i poziom energii, bijąc kolejne rekordy życiowe lub przygotowując się do następnej wielkiej wyprawy. Dzięki monitorowaniu stanu zdrowia, aktywności i zaawansowanym funkcjom treningowym, a także inteligentnym powiadomieniom, epix pomaga sportowcom w pełni wykorzystać każdą chwilę.







Stylowy wygląd i niezrównana użyteczność

Stworzony do noszenia na co dzień, epix łączy wytrzymałą konstrukcję, wysokiej jakości materiały, takie jak szafir i tytan, z jasnym wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 1.3’’ z funkcją always-on. Codzienne korzystanie ze smartwatcha oraz map jest teraz jeszcze łatwiejsze dzięki integracji interfejsu dotykowego ze sprawdzonymi przyciskami sterującymi. Użytkownicy mogą doskonalić swoją formę i technikę korzystając z łatwych do naśladowania animacji treningowych, m.in. treningu siłowego, cardio i jogi. Paski z mechanizmem szybkiego odłączania QuickFit, umożliwiają szybką zmianę paska w drodze z pracy na trening. Dopasuj epix do swojego stylu wybierając z szerokiej gamy skórzanych, zamszowych i silikonowych pasków oraz bransolet.



Zaawansowane monitorowanie zdrowia i aktywności

Smartwatch epix posiada najszerszy w ofercie Garmin zakres funkcji monitorowania zdrowia 24/7 oraz jest wyposażony w narzędzia, które pomagają użytkownikom lepiej poznać swoją ogólną kondycję, w tym: nadgarstkowy pomiar tętna (z możliwością samodzielnego ustawienia alertów o zbyt wysokim lub niskim tętnie), monitorowanie oddechu i stresu, zaawansowane monitorowanie snu wraz z jego oceną oraz pomiar rezerw energii organizmu Body Battery. Epix dotrzymuje kroku nawet najbardziej aktywnym, dzięki szerokiej gamie aplikacji sportowych do ćwiczeń na siłowni, gry w tenisa, wspinaczki, boulderingu, golfa, surfingu, narciarstwa, i wielu innych dyscyplin.



Innowacyjne treningi

Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie do biegu na 5 km, czy na dłuższych dystansach, epix pomoże przygotować biegaczy startu za pomocą bezpłatnych, dostosowanych do poziomu kondycji planów treningowym Garmin Coach. Dla biegaczy startujących na dłuższych dystansach, epix oferuje szeroki zakres zaawansowanych funkcji treningowych, takich jak PacePro. Pozwala ona utrzymać tempo biegu na właściwym poziomie dzięki wskazówkom dostosowanym do stopnia trudności trasy, a także funkcji Real-Time Stamina, która pozwala kontrolować i zarządzać wysiłkiem podczas aktywności, aby uniknąć wyczerpania. Treningi staną się jeszcze bardziej efektywne za pomocą codziennych wskazówek treningowych, dostosowanych do poziomu sprawności użytkownika, historii treningowej, czasu regeneracji i danych biometrycznych.



Najwyższa jakość nawigacji

Wybierasz się w podróż? Epix oferuje wielopasmową częstotliwość i obsługę wielu GNSS, która umożliwia, lepsze i dokładniejsze ustalanie współrzędnych. Zegarki epix wersji Sapphire są fabrycznie wyposażone w mapy TopoActive, a mapy całego świata można pobrać bezpłatnie za pośrednictwem Wi-Fi. Zaktualizowane mapy narciarskie SkiView, zawierają nowe dane i udoskonalony przegląd aktywności. Czas pracy baterii do 16 dni w trybie smartwatcha i do 42 godzin w trybie GPS sprawia, że użytkownicy mogą cieszyć się swoimi aktywnościami i przygodami, nie martwiąc się o kolejne ładowanie.



Inteligentne funkcje przyjazne użytkownikowi

Epix zapewnia dużą wygodę dzięki bogatej gamie funkcji smart, takich jak:

• Inteligentne powiadomienia: notyfikacje o połączeniach przychodzących, wiadomościach tekstowych, aktualnościach w mediach społecznościowych, przypomnieniach z kalendarza itp.

• Pamięć na muzykę: pobieranie utworów lub playlist z zewnętrznych serwisów streamigowych Spotify, Amazon Music i Deezer. Aplikacje muzyczne są dostępne do pobrania za pośrednictwem nowego sklepu Connect IQ On Device, który pozwala użytkownikom instalować aplikacje pomocą Wi-Fi bezpośrednio na zegarku, bez konieczności używania telefonu.

• Bezpieczeństwo i śledzenie: wykrywanie incydentów (podczas niektórych aktywności na świeżym powietrzu) i wsparcie w wezwaniu pomocy poprzez wysłanie wiadomości z bieżącą lokalizacją użytkownika (jeśli jest dostępna) do wybranych kontaktów.

• Garmin Pay: dzięki płatnościom zbliżeniowym można zostawić gotówkę i karty w domu oraz szybko zapłacić za zakupy4 .

• Personalizacja: duży wybór aplikacji, widżetów, tarcz zegarka i innych elementów ze sklepu Garmin Connect IQ , z dodatkową obsługą aplikacji Garmin Golf, Explore i Garmin Connect Mobile.



Cena i dostępność

Epix jest dostępny już teraz w wariantach: stalowym w kolorze Slate, czarnym tytanowym z szafirową soczewką, białym tytanowym z szafirową soczewką oraz tytanowym w kolorze czarnym z szafirową soczewką i powłoką DLC. Jego sugerowane ceny detaliczne zaczynają się od 899.99 Euro.





































