Garmin otwiera nowoczesną fabrykę pod Wrocławiem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin International poinformował o otwarciu nowej fabryki Garmin Wroclaw, zaawansowanego technologicznie zakładu produkującego kompleksowe rozwiązania OEM (ang. Original Equipment Manufacturer) oraz elektroniki użytkowej dla europejskich odbiorców. Budynek z certyfikatem zrównoważonego budownictwa BREEAM ma blisko 30 000 m kw. powierzchni produkcyjno-dystrybucyjnej. Nowy obiekt Garmin zlokalizowany jest w SERGO Logistics Park Wrocław w pobliżu skrzyżowania autostrad A4 i A8, co pozwoli na sprawną dystrybucję samochodowych produktów informacyjno-rozrywkowych w całej Europie.







W tym roku rozpocznie się prototypowa produkcja, a następnie z linii produkcyjnej zjadą pierwsze produkty konsumenckie. Pierwsze gotowe do użycia systemy elektronicznych urządzeń dla pojazdów spodziewane są rok później – w 2022 r. Aktualnie zakład przygotowuje się do jak najszybszego uruchomienia procesu produkcji, prowadząc rekrutację inżynierów procesowych, techników i operatorów montażu.



















Źródło: Info Prasowe / Garmin