Garmin prezentuje tactix 8 – Cerakote Edition

Garmin przedstawił tactix 8 – Cerakote Edition – zaawansowany smartwatch z funkcjami taktycznymi i wyjątkowo trwałym wykończeniem, stworzony do działania w najbardziej wymagających warunkach. Najnowsza wersja zegarka ma imponujący 1.4-calowy wyświetlacz AMOLED, tytanową kopertę, szafirowe szkło oraz wbudowaną latarkę LED, która zapewnia doskonałą widoczność po zmroku. Dzięki nawet 29 dniom pracy baterii w trybie smartwatcha użytkownicy mogą działać dłużej i intensywniej – bez konieczności częstego ładowania. Cerakote to ceramiczno-polimerowa powłoka znana z wysokiej odporności na ścieranie, korozję oraz działanie substancji chemicznych. Każdy smartwatch jest indywidualnie pokrywany powłoką Cerakote, a następnie wypalany w celu jej utwardzenia.









Proces ten nadaje zegarkowi wyjątkowy wygląd i fakturę, które z czasem stają się jeszcze bardziej wyraziste, podkreślając jego surowy, taktyczny charakter. Model tactix 8 – Cerakote Edition posiada kopertę o średnicy 51 mm i jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych powłoki Cerakote: slate gray oraz olive drab.



Gotowy na każde wyzwanie

Podobnie jak standardowy tactix 8, wersja Cerakote Edition oferuje pełen zestaw funkcji taktycznych, sportowych, nawigacyjnych oraz inteligentnych, charakterystycznych dla zaawansowanych smartwatchy Garmin.

- Funkcje taktyczne: możliwość wprowadzenia wagi ekwipunku w profilu aktywności rucking; tryb Jumpmaster umożliwiający rejestrowanie trzech typów skoków: HAHO, HALO oraz statycznych; jednoczesne wyświetlanie danych dwóch układów współrzędnych (np. MGRS oraz współrzędnych geograficznych) na jednym ekranie dzięki podwójnemu formatowi GPS; tryb Stealth Mode, który wyłącza łączność bezprzewodową, pozwalając jednocześnie rejestrować dystans i dane biometryczne bez zapisywania lokalizacji; kompatybilność z goglami noktowizyjnymi oraz preinstalowany kalkulator Applied Ballistics Ultralight, zapewniający zaawansowane rozwiązania balistyczne dla strzelectwa długodystansowego.

- Funkcje sportowe i wydolnościowe: wodoszczelność do 40 metrów oraz obsługa nurkowania rekreacyjnego i freedivingu; zaawansowane plany treningu siłowego, treningi dedykowane konkretnym dyscyplinom oraz monitorowanie wytrzymałości w czasie rzeczywistym; całodobowe monitorowanie zdrowia, w tym pomiar poziomu energii Body Battery, funkcja Pulse Ox oraz zaawansowane wykrywanie snu i drzemek, pomagające lepiej zrozumieć ogólną kondycję organizmu.

- Nawigacja: izolinie na mapach TopoActive; dostęp do map tysięcy pól golfowych i ośrodków narciarskich na całym świecie; możliwość bezpośredniej nawigacji do punktu lub lokalizacji z globalnej bazy lotniczej albo skorzystania z funkcji „Najbliższe” w celu wyznaczenia trasy do pobliskiego lotniska; precyzyjne pozycjonowanie dzięki wielopasmowemu GPS z technologią SatIQ, a także 3-osiowemu kompasowi, żyroskopowi i wysokościomierzowi barometrycznemu.

- Łączność: po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem Apple lub Android możliwość wykonywania i odbierania połączeń bezpośrednio z nadgarstka dzięki wbudowanemu głośnikowi i mikrofonowi; odbieranie inteligentnych powiadomień; oraz szybkie płatności zbliżeniowe Garmin Pay.



Dostępny w sprzedaży na stronie www.garmin.com od 23 stycznia 2026 r, tactix 8 – Cerakote Edition będzie oferowany w sugerowanej cenie detalicznej 1599.99 €.





























