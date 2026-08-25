Garmin przedstawia fēnix 9 i fēnix 9 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin zaprezentowała dziś fēnix 9 i fēnix 9 Pro, multisportowe smartwatche GPS stworzone z myślą o wszystkich, którzy chcą osiągać szczyt swoich możliwości. Model fēnix 9 Pro ma tytanową kopertę, która bezkompromisowo łączy eleganckie wykończenie, wytrzymałość konstrukcji i niewielką masę zegarka. Oba modele oferują istotne udoskonalenia, w tym Garmin Epic – nowy sposób łączenia wielu aktywności w jedną historię, którą można udostępnić w Garmin Connect oraz rozszerzone wskaźniki wytrzymałości, które pomagają lepiej dostosowywać trening do aktualnych możliwości. Modele fēnix 9 Pro mają wbudowaną łączność satelitarną i LTE, umożliwiającą prowadzenie rozmów głosowych, wysyłanie wiadomości tekstowych oraz korzystanie z funkcji SOS bezpośrednio z nadgarstka.







fēnix 9 Pro

fēnix 9 Pro ma wszystkie funkcje obecne w fēnix 9 oraz nowy design, możliwość korzystania z komunikacji bez połączenia z telefonem komórkowym, warianty z ładowaniem solarnym, dodatkowe tryby działania latarki i dodatkowe funkcje.



Innowacyjny design

• fēnix 9 Pro to pierwszy smartwatch z serii fēnix z tytanową kopertą, która zapewnia elegancki wygląd bez kompromisów na rzecz wytrzymałości. Dzięki zastosowaniu przełomowej technologii nanoformowania, która łączy metal i polimery na poziomie molekularnym, konstrukcja zegarka jest jednocześnie mocna i funkcjonalna, a rozmiar i masa zegarka zostały zredukowane przy zachowanej średnicy koperty.

• Wyświetlacze AMOLED w fēnix 9 Pro oferują jasność sięgającą 3000 nitów, zapewniając czytelne wyświetlanie statystyk i map nawet w pełnym słońcu.

• Wersję Pro w rozmiarze 51 mm wyposażono w pierwszy w historii marki Garmin wyświetlacz AMOLED o średnicy 1.5 cala, który zwiększa powierzchnię ekranu o 15% w porównaniu z fēnix 8, bez zwiększania rozmiaru koperty.

• Korzystając z wersji z soczewką solarną, użytkownicy mogą spędzać więcej czasu na swoich ulubionych aktywnościach outdoorowych.

• Z myślą o przygodach, które trwają również po zmroku, zintegrowana latarka LED została teraz wyposażona w tryb zielonego światła, które jest przydatne podczas aktywności z użyciem noktowizora.



Pozostań w kontakcie

Łączność inReach w wybranych zegarkach fēnix 9 Pro pozwala użytkownikom pozostawać w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi oraz w razie potrzeby uzyskać pomoc w sytuacji awaryjnej za pośrednictwem całodobowego centrum koordynacji Garmin Response - bez konieczności zabierania ze sobą telefonu. Oprócz możliwości wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości tekstowych i korzystania z funkcji SOS, aktywny plan inReach zapewnia również następujące możliwości:

• Powiadomienia LiveTrack są teraz dostępne w aplikacji Garmin Messenger za pośrednictwem sieci LTE. Informują bliskich o rozpoczęciu aktywności przez użytkownika i pozwalają im śledzić jej przebieg. Użytkownik może również szybko wysyłać wiadomości do wcześniej wybranych odbiorców.

• Dzięki łączności LTE nowa funkcja Garmin Locate pozwala bliskim sprawdzić lokalizację użytkownika poprzez aplikację Garmin Messenger.

• Prognozy pogody dla wybranej lokalizacji mogą być teraz przesyłane bezpośrednio do zegarka za pośrednictwem łączności satelitarnej oraz LTE.



Po raz pierwszy łączność inReach jest dostępna we wszystkich rozmiarach fēnix 9 Pro - 43 mm, 47 mm i 51 mm



W Twoim stylu

Nowe paski ComfortFit dostępne w modelach fēnix 9 i fēnix 9 Pro dają wyjątkowe uczucie komfortu oraz możliwość dopasowania wyglądu zegarka do swojego stylu. Ażurowy pasek łączy elastyczność, trwałość, miękkość i odporność na wilgoć z funkcjonalnością QuickFit, co ułatwia regulację i wymianę pasków.



Smartwatche fēnix 9 kosztują od 4299 PLN i działają do 29 dni na jednym ładowaniu baterii w trybie smartwatcha w największym rozmiarze. Model fēnix 9 Pro kosztuje od 4729 PLN i oferuje do 31 dni pracy baterii w trybie smartwatcha (w wersji 51 mm AMOLED), podczas gdy modele z funkcją ładowania energią słoneczną działają nawet do 57 dni pracy na baterii. Zegarki będą dostępne w sprzedaży na stronie garmin.com od 28 sierpnia 2026.































źródło: Info Prasowe - Garmin