Garmin przedstawia tactix Delta – smartwatch do zadań specjalnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Garmin przedstawił dzisiaj tactix Delta - skonstruowany zgodnie z amerykańską normą wojskową MIL-STD-810 zegarek z odporną na zadrapania wypukłą soczewką i bezelem pokrytym powłoką DLC. Nowe, specjalistyczne funkcje w zegarku tactix Delta, to m.in. tryb ukryty, który pozwala uniemożliwia komunikację zewnętrzną zegarka (w tym udostępnianie lokalizacji i danych zapisanych na zegarku), czy kill switch, który czyści pamięć urządzenia za jednym wciśnięciem guzika. Czwarta generacja linii tactix to także nowoczesny design i wyświetlacz o średnicy 51mm (o 36% większy w porównaniu do poprzedniego modelu), pamięć na muzykę, oraz nowoczesne funkcje takie jak PacePro, Power Manager, czy Garmin Pay.







Uzupełnieniem trybu ukrytego i funkcji kill switch jest obecny w tactix Delta tryb podwójnego pozycjonowania GPS, dzięki któremu zegarek jednocześnie wyświetla dwa zestawy współrzędnych na jednym ekranie podczas aktywności taktycznych i wyświetlania waypointów. Tryb ten działa także w funkcji Jumpmaster, pomocnej podczas skoków z dużych wysokości oraz prowadzenia do punktu lądowania. Co więcej, zegarek ma fabrycznie załadowane mapy i zaawansowane funkcje nawigacyjne z barometrem, kompasem elektronicznym oraz możliwością korzystania z kilku systemów nawigacji satelitarnej (GNSS).



Nowością w linii tactix Delta jest też funkcja Power Manager, która umożliwia zmianę ustawień aplikacji i czujników w celu zoptymalizowania zużycia baterii. Aby ustalić, czy poziom baterii wystarczy do ukończenia aktywności przed następnym ładowaniem, zegarek może wyświetlać szacowany pozostały czas pracy. Można także wyłączać działanie poszczególnych czujników w trakcie aktywności, aby wydłużyć działanie zegarka. Tactix Delta działa do 21 dni w trybie smartwatcha oraz do 80 dni w trybie oszczędzania energii.



Poza szeroką gamą funkcje taktycznych, tactix Delta oferuje zaawansowane wskaźniki wydajności i kondycji. Wartości pułapu tlenowego aktualizowane są o aktualną wysokość nad poziomem morza oraz temperaturę powietrza. Dodatkowo, tactix Delta ma zainstalowane mapy TopoActive Europe, plany ponad 2000 ośrodków narciarskich oraz 41 000 pól golfowych na całym świecie.



Tactix Delta to również zegarek, który ma wiele przydatnych na codzień funkcji takich jak powiadomienia z telefonu, pamięć na nawet 2000 utworów muzycznych, oraz możliwość synchronizacji playlist z popularnymi serwisami streamingowymi. Smartwatch ma także funkcję płatności zbliżeniowych Garmin Pay, która umożliwia wygodne zakupy bez potrzeby zabierania ze sobą kart i gotówki. Tactix Delta jest także kompatybilny z komunikatorami satelitarnymi takimi jak inReach Mini i trackerami dla psów takimi jak Alpha 100.



Tacix Delta będzie dostępny w cenie 899.99 €uro.

































Źródło: Info Prasowe / Garmin