Garmin quatix 6X Solar z technologią ładowania solarnego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin przedstawił dzisiaj multisportowy zegarek GPS quatix 6X Solar z krystalicznie czystą soczewką, która wykorzystuje energię słoneczną do wydłużenia żywotności baterii. quatix 6X Solar to pierwszy dedykowany wodniakom zegarek Garmin oferujący ładowanie solarne, który łączy w sobie wszystkie najlepsze cechy fēnix 6X Pro Solar ze specjalistycznymi funkcjami przydatnymi podczas żeglowania, wędkowania i rejsów. Urządzenie posiada fabryczne profile dla szwrego aktywności w tym wioślarstwa, kajakarstwa, a nawet narciarstwa i gry w golfa. quatix 6X Solar jest gotowy niemal na każdą przygodę.







quatix 6X Solar został zbudowany z wysokiej jakości materiałów, aby wytrzymać wymagające warunki zewnętrzne. Ma duży, czytelny w pełnym świetle wyświetlacz 1.4” z przezroczystą soczewką Power Glass™ do ładowania solarnego. Aby ocenić efektywność ładowania, zegarek wyświetla na jaką ilość energii słonecznej zostało wystawione szkło Power Glass w przeciągu ostatnich godzin. Wydajność baterii w quatix 6X Solar wynosi do 21 dni w trybie smartwatcha i do 24 dni przy ładowaniu słonecznym. Dzięki menadżerowi zasilania Power Manager użytkownicy mogą sprawdzać i kontrolować jak ustawienia i czujniki wpływają na zużycie baterii oraz dostosować tryby oszczędzania baterii, aby wydłużyć jej żywotność w trakcie aktywności.



Zaprojektowany z myślą o wodniakach, quatix 6X Solar jest wodoszczelny do 100 metrów i oferuje wszechstronną łączność ze zgodnymi chartplotterami Garmin i innymi urządzeniami elektroniki morskiej, umożliwiając m.in kontrolę autopilota, transmisję danych z instrumentów pokładowych, asystenta halsowania SailAssist i kontrolę multimedialnego systemu rozrywki Fusion-Link. W połączeniu z elektroniką morską Garmin może on odbierać dane NMEA 2000 z łodzi, oferując użytkownikiem dostęp do najważniejszych danych, takich jak prędkość, głębokość, temperatura czy wiatr - bezpośrednio na nadgarstku i w dowolnym miejscu na jachcie. Podobnie jak inne modele z serii quatix 6, po sparowaniu z autopilotem, można korzystać z zegarka do zmiany kierunku, włączenia kierowania po śladzie i śledzenia trasy GPS. Dzięki obsłudze dodatkowych map przybrzeżnych BlueChart g3 ze zintegrowanymi danymi Navionics, quatix 6X Solar może być wykorzystywany zarówno jako podstawowe, jak i zapasowe narzędzie nawigacyjne.



Dzięki całodobowemu śledzeniu aktywności i wielu funkcjom łączności, quatix 6X Solar to stylowy smartwatch, który można nosić 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Użytkownicy mogą odbierać na nadgarstku powiadomienia o przychodzących połączeniach, e-mailach, czy odczytywać wiadomości tekstowe i inne informacje z zewnętrznych aplikacji. Dzięki płatnościom zbliżeniowym Garmin Pay 6 można szybko i łatwo robić zakupy wyłącznie za pomocą zegarka. quatix 6X Solar umożliwia też przechowywanie w urządzeniu do 2000 utworów muzycznych, a użytkownicy mogą synchronizować listy odtwarzania z kilku najpopularniejszych serwisów muzycznych z zegarkiem, aby słuchać ich bez korzystania z telefonu.



quatix 6X Solar ma też działający pod wodą nadgarstkowy pomiar tętna z całodobowym pomiarem stresu oraz pulsoksymetr Pulse Ox8 który mierzy saturację wskazując poziom aklimatyzacji oraz zaawansowany monitoring snu. Ponadto, innowacyjna funkcja monitorowania energii Body Battery pozwala użytkownikom sprawdzić poziom rezerw energii organizmu w dowolnym momencie, co może pomóc w optymalnym zaplanowaniu treningów, odpoczynku i snu.



quatix 6X Solar ma lekką tytanową bransoletę oraz dodatkowy silikonowy pasek QuickFit w kolorze cirrus blue i dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 1149,99 €. Do kompatybilnych produktów morskich należą: GPSMAP 7x2/9x2/12x2 Plus, GPSMAP 10x2/12x2, GPSMAP 74/7600, GPSMAP 84/8600, GHC 20, GNX Wind i GNT 10.



W ostatnim czasie, Garmin po raz piąty z rzędu został Producentem Roku NMEA. Portfolio firmy Garmin obejmuje najbardziej zaawansowane plotery nawigacyjne i wyświetlacze wielofunkcyjne z ekranem dotykowym, technologię sonarową, radary wysokiej rozdzielczości, autopiloty, szczegółową kartografię, oprzyrządowanie żeglarskie oraz inne produkty i usługi wyróżniające się innowacyjnością, niezawodnością i łatwością obsługi. Pozostałe marki z segmentu marine należące do Garmin to m.in. FUSION Entertainment, Navionics oraz EmpirBus.



Od ponad 30 lat Garmin jest pionierem w wykorzystywaniu systemu GPS w nawigacji, oprogramowaniu i urządzeniach bezprzewodowych dedykowanych osobom prowadzącym aktywny tryb życia. Marka dostarcza rozwiązania dla pięciu głównych gałęzi jakimi są motoryzacja, lotnictwo, żegluga, outdoor i rekreacja.



















Źródło: Info Prasowe / Garmin