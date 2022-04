Garmin quatix 7 - nowy smartwatch dla żeglarzy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin ogłosił dziś premierę serii smartwatchy klasy premium quatix 7. Zostały one zaprojektowane z myślą o pasjonatach wodniactwa i wyposażone są w wiele funkcji przydatnych na co dzień, które pomogą zadbać o aktywność, dobre samopoczucie i wygodę podczas pracy na pokładzie. Bazując na zaletach swojego wielokrotnie nagradzanego poprzednika, seria quatix 7 ma kilka nowych funkcji marine, zaprojektowanych, by poprawić integrację urządzeń pokładowych – takich jak alarm kotwiczny. Seria quatix 7 oferuje również nowe wyświetlacze dotykowe, które doskonale uzupełniają dotychczasowy interfejs oparty o pięć przycisków sterujących.







Składająca się z trzech modeli - quatix 7, quatix 7 Sapphire i quatix 7X Solar - seria oferuje flagowe funkcje smart i marine, a także dodatkowe funkcje premium dostępne w wybranych wersjach. Nowością w serii są modele Sapphire z wyświetlaczem AMOLED z funkcją "always-on", który oferuje bardziej wyraziste kolory, przejrzystość i jasność - bez nadmiernego zużycia baterii.



Funkcje niezbędne na wodzie Smartwatche quatix 7 oferują wiele korzyści, które daje bezproblemowa integracja z ploterami nawigacyjnymi Garmin i innymi urządzeniami elektroniki morskiej. Po sparowaniu z kompatybilnym sprzętem pokładowym, quatix 7 umożliwia wygodne sterowanie autopilotem i systemami rozrywki Fusion oraz dostęp do informacji o głębokości, obrotach silnika, sile i kierunku wiatru i innych danych wybranych przez użytkownika. Bez względu na to, do jakiej wodnej aktywności będzie wykorzystywany, quatix 7 oferuje wiele funkcji wbudowanych profili aktywności, takich jak wędkarstwo, żeglarstwo, regaty żeglarskie, kajakarstwo, surfing i wiele innych. Ponadto dzięki obsłudze szczegółowych map śródlądowych i morskich BlueChart g3 żeglarze mogą bez obaw opuścić port z dużo większą świadomością sytuacyjną.



Wśród najważniejszych nowych funkcji znajdziemy:

• Obsługa MFD: Szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji, takich jak przybliżanie map, regulacja podświetlenia i ułatwienia dotyczące układu - to wszystko za jednym naciśnięciem przycisku.

• Alerty o przemieszczaniu się kotwicy: Szybkie powiadomienia na zegarku, po wykryciu przesunięcia się jednostki.

• Powiadomienia o pływach: bieżące informacje o aktualnym stanie wody dzięki zintegrowanym tabelom pływów i powiadomieniom o ich zmianach- teraz na ekranie zegarka

• Wielopasmowy GPS: Dzięki możliwości jednoczesnego połączenia z satelitami o różnych częstotliwościach, modele Sapphire i Solar pozwalają na dokładniejsze określanie lokalizacji.

• Mapy topograficzne: Szczegółowe mapy konturowe całego świata, które można łatwo wczytywać i aktualizować za pośrednictwem wbudowanej sieci Wi-Fi



Wytrzymała bateria

Dzięki czasowi pracy baterii sięgającemu 16 dni w trybie smartwatcha w przypadku modeli Sapphire i do 18 dni w przypadku modeli standardowych, wodniacy mogą spędzać więcej czasu na tym, co sprawia im przyjemność, a mniej na ładowaniu baterii w domu. Aby jeszcze bardziej wydłużyć czas pracy między kolejnymi ładowaniami, modele Solar wykorzystują energię słoneczną, zapewniając użytkownikom do 37 dni pracy w trybie smartwatcha lub do 90 dni w trybie oszczędzania baterii.



Elegancki, niezawodny design

Łącząc w sobie nowoczesny styl i solidną konstrukcję, zegarek quatix 7 oferuje wszechstronność, która sprawdzi się zarówno na morzu, jak i podczas wieczoru na mieście. Każdy zegarek quatix 7 jest wyposażony w efektowny, czytelny w świetle słonecznym kolorowy wyświetlacz, zapewniający doskonałą przejrzystość i elegancki wygląd, a także posiada klasę wodoszczelności 10 ATM3, dzięki czemu jest odporny na różne warunki, nawet pod wodą. Standardowe modele wyposażone są w bezel ze stali nierdzewnej i wytrzymałą szybkę Corning Gorilla Glass. Modele szafirowe są wykonane z tytanu z powłoką DLC i mają szafirową soczewkę. Modele solarne również wykonane są z tytanu z powłoką DLC, ale mają soczewkę Power Sapphire, która umożliwia ładowanie baterii z wykorzystaniem promieni słonecznych.



Nowe elementy designu obejmują:

• Nowy czytelny wyświetlacz: Modele Sapphire wyposażone są w wyjątkowy wyświetlacz AMOLED, który jest czytelny także w ostrym świetle słonecznym.

• Ekran dotykowy i przyciski: Możliwość korzystania z tradycyjnych przycisków, nowego, intuicyjnego interfejsu dotykowego firmy Garmin lub obu tych opcji naprzemiennie.

• Wbudowana latarka LED: Model Solar wyposażony jest w niewymagającą użycia rąk latarkę LED, która pomaga poruszać się po zmroku.



Udoskonalone funkcje smart i monitorowanie aktywności

Zaprojektowany z myślą o aktywnym stylu życia, zegarki z serii quatix 7 oferują pełen zestaw najważniejszych funkcji smart i opcji monitorowania zdrowia, w tym pulsoksymetr, nadgarstkowe monitorowanie tętna, oddechu i poziomu stresu, a także dane dotyczące kondycji i samopoczucia, takie jak Body Battery, funkcja obliczania wieku sprawnościowego czy zaawansowane monitorowanie jakości snu. Wbudowane profile aktywności, w tym m.in. bieganie, jazda na rowerze, gra w golfa, piesze wędrówki, wiosłowanie czy jazda na nartach rejestrują dane i informują użytkowników, o tym, czy ich obciążenie treningowe pozostaje na optymalnym poziomie. Zegarki z serii quatix 7 mają także fabrycznie zainstalowane mapy SkiView i mapy 42000 pól golfowych. Użytkownicy mogą płacić za pomocą wygodnych płatności zbliżeniowych Garmin Pay. Smartwatche pozwalają także na odtwarzanie playlist z serwisów streamingowych, takich jak Spotify, Amazon Music i Deezer, za pomocą bezprzewodowych słuchawek, bez konieczności używania telefonu. Po sparowaniu zegarka quatix 7 z telefonem, można korzystać z powiadomień, w tym m.in. SMS-ów, e-maili czy informacji o połączeniach telefonicznych bezpośrednio na zegarku.



Smartwatche quatix 7, quatix 7 Sapphire i quatix 7X Solar są już dostępne w sugerowanych cenach detalicznych od 699 do 1199 EURO.



































Źródło: Info Prasowe / Garmin