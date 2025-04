Garmin vívoactive 6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin zaprezentowała dziś vívoactive 6, smartwatch, który monitoruje parametry zdrowia i kondycji. Najnowsza odsłona popularnej serii ma jeszcze większy wyświetlacz AMOLED i działa do jedenastu dni na jednym ładowaniu baterii. Dzięki temu można korzystać z niego przez cały dzień – i noc – bez przerw na ładowanie, a korzystanie z popularnych funkcji zdrowotnych i fitness, takich jak monitorowanie energii Body Battery™, asystent snu, dziesiątki aplikacji sportowych z nowymi treningami mobility jest jeszcze łatwiejsze.







Na dobry początek dnia

Inteligentny budzik to nowe narzędzie, które analizuje etapy lekkiego snu we wskazanym przez użytkownika oknie czasowym, aby delikatnie obudzić użytkowników lekką wibracją. Po przebudzeniu, poranny raport zaprezentuje m.in. przegląd informacji o śnie z ostatniej nocy, stanie regeneracji, Body Battery, wydarzenia zaplanowane w kalendarzu oraz stan zmienności tętna (HRV) – wskaźnik ogólnego samopoczucia i przygotowania organizmu na wyzwania nadchodzącego dnia. Od teraz raport poranny ma więcej opcji personalizacji za pomocą szerszej puli dostępnych danych i inspirujących wiadomości.



Nie przegap żadnej informacji o swojej kondycji

Vívoactive 6 ma szeroką gamę funkcji do rejestrowania parametrów kondycji i samopoczucia, dzięki czemu może pomóc użytkownikom zachować dobrą energię przez cały dzień.

• Body Battery: wskazuje poziom energii w ciągu całego dnia i ułatwia znalezienie najlepszej pory na aktywność i odpoczynek. Od teraz parametr oferuje jeszcze więcej szczegółów i indywidualnych wskazówek na temat tego, jak sen, drzemki, codzienne czynności i wysoki poziom stresu wpływają na rezerwy energii.

• Asystent snu: ocena jakości snu, spersonalizowane wskazówki dotyczące rekomendowanego czasu snu, rejestrowanie faz snu, drzemek i innych ważnych parametrów związanych z regeneracją, takich jak saturacja2 i status HRV.

• Status HRV: ten parametr monitoruje zmienność tętna podczas snu, aby lepiej zrozumieć ogólny stan zdrowia i sposób, w jaki organizm radzi sobie z codziennymi wyzwaniami.

• Monitorowanie stresu: pomaga sprawdzić jak spokojne, zrównoważone lub stresujące momenty wpływają na ciało w ciągu dnia.

• Medytacja i ćwiczenia oddechowe: pomaga zmniejszyć stres, niepokój i rozluźnić się, korzystając z aplikacji z przewodnikiem medytacji lub ćwiczeń oddechowych, które śledzą tempo oddychania i rejestrują poziom napięcia.

• Pulse Ox: monitorowanie saturacji podczas snu i w ciągu dnia.

• Women’s health: rejestrowanie cyklu miesiączkowego lub przebiegu ciąży wraz ze wskazówkami dotyczącymi rekomendowanych ćwiczeń oraz żywienia.



Daj z siebie wszystko na treningu

Vívoactive 6 zawiera mnóstwo funkcji, które wspierają aktywność przez cały dzień: ponad 80 fabrycznie załadowanych aplikacji sportowych (w tym spacery, bieganie, jazda na rowerze i pływanie), a także nowe codzienne sugestie treningowe z planami do aktywnego chodzenia. Użytkownicy mogą także skorzystać z obszernej bazy gotowych treningów w aplikacji Garmin Connect, które krok po kroku przeprowadzą przez ćwiczenia siłowe, HIIT, jogę, pilates i mobility. Do tego dostępne są plany treningu biegowego i siłowego Garmin Coach – część z nich obejmuje opcje personalizacji w oparciu o codziennie dane wydajności, regeneracji i parametrów zdrowotnych, aby pomóc w przygotować się do następnych zawodów lub poprawić kondycję. Poza codziennym rejestrowaniem kroków i spalonych kalorii, vívoactive 6 monitoruje minuty umiarkowanej i intensywnej aktywności, VO2 max i nie tylko. Osoby poruszające się na wózku mogą korzystać ze specjalnie stworzonego trybu, który rejestruje c pchnięcia kół i obejmuje przypomnienia o zmianie rozłożenia obciążenia, profile do treningu na rowerze ręcznym i inne specjalnie stworzone aktywności.



Podczas biegania, zegarek rejestruje najważniejsze parametry dynamiki biegu, takie jak kadencja, długość kroku i czas kontaktu z podłożem, a pomiar mocy biegowej pomaga lepiej zarządzać wysiłkiem. Podczas startu w zawodach można skorzystać z opcji PacePro, która wyświetli sugerowane tempo dostosowane do profilu wzniesień na trasie i osobistych preferencji dotyczących tempa i strategii biegowej. Po zakończonym treningu, funkcje korzyści treningowych i czasu regeneracji pomogą zrozumieć, w jaki sposób trening wpływa na kondycję i dowiedzieć się, ile czasu potrzeba na regenerację przed kolejnym treningiem.



Bądź na bieżąco

Bez względu na to, co przyniesie dzień, vívoactive 6 pomaga być na bieżąco przez cały czas. Po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem iPhone lub Android wyświetla wiadomości tekstowe, e-maile i powiadomienia, a użytkownicy telefoów z systemem Android mogą również odpowiadać na wiadomości tekstowe za pomocą klawiatury na zegarku. Funkcje bezpieczeństwa i śledzenia pomagają zapewnić spokój ducha, wysyłać wiadomość z aktualną lokalizacją (jeśli jest dostępna) do wskazanych kontaktów alarmowych. Płatności zbliżeniowe Garmin Pay ułatwiają szybkie załatwienie spraw na mieście, a dzięki funkcjom muzycznym można słuchać utworów i playlist ze Spotify, Amazon Music i Deezer bez używania telefonu (wymagana subskrypcja usług streamigowych). Co więcej, w aplikacji Garmin Connect można sprawdzać informacje o zdrowiu i kondycji, a ze sklepu Connect IQ można pobierać dodatkowe aplikacje, tarcze zegarka i inne elementy.



Vívoactive 6 ma lekki, aluminiowy bezel i silikonowy pasek, oraz jest dostępny w kolorach Black/Slate, Bone/Lunar Gold, Jasper Green i Pink Dawn. Smartwatch będzie dostępny na stronie garmin.com od 4 kwietnia w sugerowanej cenie detalicznej 1419 PLN.





























źródło: Info Prasowe - Garmin